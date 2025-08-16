Cien bomberos desplegados por un incendio en un edificio del Upper East Side de Nueva York

El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York reportó el 15 de agosto el despliegue de unidades tras activarse tres alarmas por un incendio en el techo de un inmueble de siete niveles, ubicado en el vecindario Upper East Side, de Manhattan.

CBS News informó que cien bomberos y equipos de emergencia fueron movilizados para atender la alerta.

El incendio provocó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la Ciudad de Nueva York.

La emergencia comenzó alrededor de las 10.00 horas en un edificio situado en la calle 95 Este, entre la 2a. y la 1a. avenida.

Telemundo reportó que las llamas se propagaron a tres apartamentos del último nivel y que tres bomberos resultaron con lesiones menores.

Las autoridades indagan el origen del siniestro. La Oficina de Gestión de Emergencias recomendó a la población evitar el área y, debido al humo, aconsejó mantener las ventanas cerradas.

También se inspeccionarán todas las instalaciones eléctricas y de gas para esclarecer las causas y descartar riesgos adicionales.

En este tipo de emergencias, el protocolo establece la intervención de unidades especializadas, equipos para combatir incendios desde las alturas y sistemas para el suministro de agua desde la vía pública, según Infobae.

Imágenes captadas desde un helicóptero mostraron el despliegue de los bomberos sobre la azotea del edificio afectado.

El fuego emergía desde la parte superior del inmueble, mientras los equipos intentaban contener su avance hacia otras áreas.

¿Cómo es el edificio del Upper East Side?

CBS News describe el inmueble como un edificio de siete plantas, ubicado en una de las zonas con mayor densidad poblacional de Manhattan.

En la zona predominan las viviendas multifamiliares y los edificios de mediana altura. Alrededor hay una alta concentración de servicios, escuelas, hospitales y comercios.

Los equipos de emergencia permanecieron en el sitio tras controlar las llamas, con el fin de confirmar que no existieran puntos de reinicio ni focos de calor entre los restos del incendio en la azotea.