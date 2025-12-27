Estos son los aeropuertos más afectados por tormentas invernales en EE. UU.

Varias regiones de Estados Unidos son azotadas por tormentas invernales en plena temporada navideña, lo que ha provocado miles de vuelos cancelados o retrasados.

Este 27 de diciembre, más de siete mil vuelos fueron cancelados en Estados Unidos y otros mil 300 resultaron retrasados, según datos del portal FlightAware. Los aeropuertos más afectados fueron los que sirven al área metropolitana de la Ciudad de Nueva York (John F. Kennedy, LaGuardia y Newark) y el aeropuerto internacional de Boston, en el noreste del país.

En Nueva York cayeron 10 centímetros de nieve, dentro del rango pronosticado de entre 10 y 20 centímetros para los días 26 y 27 de diciembre. Sin embargo, zonas de Long Island recibieron entre 17.7 y 19 centímetros.

Tras la primera gran tormenta de la temporada, que causó atascos en las carreteras del noreste y afectó los vuelos en las fechas con mayor tránsito de pasajeros, un segundo sistema invernal amenaza a la región del Medio Oeste, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés).

Se prevé que la tormenta se intensifique el 28 de diciembre, antes de avanzar por la región de los Grandes Lagos el día 29.

“Se espera que este sistema venga acompañado de numerosos peligros invernales a partir del domingo 28 por la noche, entre ellos condiciones de ventisca y acumulaciones de nieve de más de 30 centímetros en zonas del Alto Medio Oeste y de los Grandes Lagos”, detalló el NWS.

A powerful winter storm will affect the Upper Midwest, Great Lakes, and Northeast Sunday through Tuesday with heavy snow, blowing snow, and hazardous icing. See our latest Key Messages for more information and find your local forecast at https://t.co/pGx1JRZLBI. pic.twitter.com/gdrSXLtupV — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) December 27, 2025

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés), la agencia gubernamental que supervisa la seguridad del tráfico aéreo, pronosticó que esta temporada de fiestas romperá récords en cantidad de pasajeros, con más de 44 millones de personas.

La agencia indicó que espera el mayor volumen de pasajeros para el domingo 28 de diciembre, con unos 2.86 millones de viajeros.