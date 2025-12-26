Imágenes: Intensas lluvias e inundaciones repentinas golpean a California

Lluvias torrenciales causaron inundaciones repentinas en el sur de California durante una de las peores tormentas navideñas en ese estado, donde las autoridades alertaron de deslizamientos en zonas que registraron incendios y se pronostican más aguaceros y vientos fuertes para este viernes 26 de diciembre.

Impulsada por un río atmosférico conocido como “Expreso Piña”, que transporta humedad abundante desde Hawái hacia la costa oeste, la tormenta podría descargar el equivalente a varios meses de lluvia en solo algunos días.

“Una corriente de aire muy húmeda provocará fuertes lluvias en California el jueves”, incluida Los Ángeles, la segunda ciudad de Estados Unidos, indicó el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

El NWS advirtió del “riesgo moderado” de precipitaciones excesivas sobre partes del sur de California desde el jueves hasta la mañana de este viernes y de la posibilidad de “numerosas inundaciones repentinas”.

Las autoridades declararon el estado de emergencia en varios condados, incluido Los Ángeles.

“La lluvia continúa cayendo en todo el condado de Los Ángeles, lo que hace que las carreteras (…) sean extremadamente peligrosas. Verifique las condiciones antes de salir”, dijeron en X el jueves las autoridades del condado de Los Ángeles.

Un automóvil circula por una carretera inundada en el bulevar La Ciénega, en Los Ángeles, California. (Foto Prensa Libre: Apu Gomes / AFP)

Labores de rescate

El miércoles se registraron lluvias intensas, de hasta 25,4 cm en algunas zonas en el sur de California, provocando inundaciones y arrastre de escombros.

El diario Los Angeles Times informó que al menos tres personas habían muerto en incidentes relacionados con la tormenta, incluido un hombre de San Diego por la caída de un árbol.

En el condado de San Bernardino, adyacente a Los Ángeles, las autoridades dijeron a la AFP que trabajan desde el jueves para desviar el agua de las inundaciones.

El departamento de bomberos de ese condado acudió a la localidad de Wrightwood para ayudar a personas “a salir de sus viviendas” o que quedaron “varadas en sus vehículos”, indicó su portavoz Christopher Prater.

Automóviles circulan por una carretera inundada en el bulevar La Ciénega en Los Ángeles, California. (Foto Prensa Libre: Apu Gomes / AFP)

Bajo alerta especial están las regiones de Pacific Palisades y Malibú, en la costa, que intentan recuperarse tras ser arrasadas por los letales incendios de enero.

Mientras que en el norte de California, el San Francisco Chronicle informó la detección de una peligrosa tormenta en desarrollo durante la mañana del jueves en el área de la bahía de San Francisco, lo que podía provocar emergencias por inundaciones repentinas.

AVISO ⛈️

Un potente “río atmosférico”golpea desde ayer a California, EEUU 🇺🇸

Millones de personas estuvieron obligadas a replantearse los planes de viaje de Nochebuena.

El gobernador Gavin Newsom declaró un estado de emergencia para varios condados del sur de California, ya que… pic.twitter.com/1NPGfU5GMB — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) December 25, 2025

Además, la oficina del NWS en San Francisco advirtió que una fuerte tormenta eléctrica cerca de Santa Cruz podría generar un tornado.

El servicio también pronosticaba una tormenta invernal que podría traer intensas nevadas a las montañas de Sierra Nevada, a lo largo de la frontera oriental californiana.

🇺🇸 | Los equipos de emergencia en California publicaron un video que muestra casas y vehículos envueltos en lodo y escombros después de que inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra arrasaron el condado de San Bernardino.pic.twitter.com/BZPInfiEl3 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 26, 2025