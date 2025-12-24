Tormenta impulsada por el “Pineapple Express” amenaza con inundaciones en Los Ángeles durante Navidad

Las alertas por inundaciones repentinas rigen en Los Ángeles y la mayor parte del sur de California este miércoles, mientras una de las peores tormentas navideñas recientes trae lluvias intensas y temores de deslaves mortales.

Impulsada por un río atmosférico conocido como el Pineapple Express, que transporta humedad abundante desde Hawái hacia la costa oeste, se espera que la tormenta descargue el equivalente a varios meses de lluvia en los próximos días.

“Se esperan inundaciones repentinas severas y generalizadas”, indicó el Servicio Meteorológico Nacional, y agregó que “vidas y propiedades están en gran peligro”.

La primera ráfaga de lluvia intensa golpeó la región la noche del martes, y se esperaba más para el miércoles.

Los efectos de la tormenta ya se sentían en California la mañana del miércoles, con árboles y líneas eléctricas caídos en distintos puntos del estado.

Las autoridades del condado de Los Ángeles advirtieron sobre potenciales corridas de escombros en las zonas devastadas por incendios forestales en enero. Instaron a los residentes a seguir las actualizaciones meteorológicas y a evitar desplazamientos innecesarios.

With a high risk of excessive rainfall issued across southern California on Wednesday, do you know what that means?



Excessive Rainfall Outlook High Risk Days indicate potential for extreme impacts from flash flooding. These days correspond to about two out of every five… pic.twitter.com/e8BLkROmCc — National Weather Service (@NWS) December 23, 2025

Ariel Cohen, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, dijo a periodistas en Los Ángeles que desde la tarde del miércoles hasta el viernes “muchas áreas probablemente experimentarán inundaciones significativas, junto con desprendimientos de rocas y deslaves, especialmente en las zonas altas”.

Algunas comunidades californianas aún tratan de recuperarse de los miles de incendios forestales que dejaron 31 muertos en todo el estado durante el 2025, incluidas zonas residenciales de Los Ángeles, como la lujosa Pacific Palisades.