Estos estados presentarán bajas temperaturas en EE. UU. por la presencia de una borrasca

En plena temporada de frío en Estados Unidos, las autoridades han informado sobre un pulso de aire frío que avanza por el sureste del país y podría generar temperaturas bajo cero en algunos estados.

De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. (NWS, en inglés) ha emitido una alerta por heladas, conocida como Freeze Watch.

Las autoridades prevén que, para la mañana del miércoles 10 de diciembre, se registren bajas temperaturas e incluso congelación en sectores del sureste de Georgia.

El NWS también detalló que el miércoles podría haber un descenso en las temperaturas de aproximadamente 30 °F (entre –1 °C y 2 °C).

Por otro lado, durante la madrugada de este martes 9 de diciembre, el NWS espera la formación de escarcha en zonas del interior de Georgia.

Mientras que en Georgia las temperaturas podrían oscilar entre los 30 y 40 °F, otras áreas, como el noreste de Florida, presentarán temperaturas de entre 40 y 50 °F.

A strong clipper is expected to bring the threat of heavy snow and high winds across the upper Midwest on Tuesday then across the Great Lakes on Wednesday.



Snowfall amounts of 4 to 8 inches can still be expected from northeastern corner of North Dakota through the central Great… pic.twitter.com/MBOQuZvL3A — National Weather Service (@NWS) December 9, 2025

Las autoridades afirman que otras áreas afectadas son Chicago, donde el NWS pronostica una "alta presión transitoria, fría y seca".

En concreto, los estados donde podrían registrarse nevadas son: Cook, DuPage, Kane, McHenry, Kendall, Lake, Will y Grundy, en Illinois.

Presencia de una borrasca

El NWS informó este 9 de diciembre sobre la presencia de una borrasca, la cual traerá fuertes nevadas y vientos en la parte superior del Medio Oeste y en los Grandes Lagos.

"Se siguen esperando nevadas de entre 10 y 20 cm desde el extremo noreste de Dakota del Norte hasta la zona central de los Grandes Lagos", indicó el NWS.

El NWS prevé para el próximo miércoles que la borrasca se desplace hacia la parte baja de los Grandes Lagos, lo que extenderá el clima invernal hacia el interior del noroeste.

"Se prevé lluvia más al sur, en el valle de Ohio, el miércoles, que se desplazará hacia el norte de la costa atlántica más tarde ese mismo día"; señala.

