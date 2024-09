Harris vs Trump: quiénes son los donantes en las elecciones de Estados Unidos

¿Quiénes son donantes en las elecciones de Estados Unidos? Existen diversas fuentes de financiamiento de las campañas, desde incontables particulares que aportan cifras pequeñas hasta empresarios que brindan donativos millonarios.

Medios internacionales afirman que las campañas electorales de Estados Unidos suelen ser sumamente costosas, ya que los candidatos deben recaudar cientos de millones de dólares para invertir en publicidad y otros gastos.

Las próximas elecciones de Estados Unidos se efectuarán el próximo 5 de noviembre de 2024. La contienda será entre Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y candidato del Partido Republicano y Kamala Harris, quien es la actual vicemandataria y representante de los demócratas.

El cambio de candidatura en el Partido Demócrata y los recientes atentados contra Trump han marcado estas elecciones presidenciales. Asimismo, han salido a luz algunos nombres de millonarios donantes de campaña entre los que se encuentran reconocidos empresarios estadounidenses.

Además de varios donantes que han aportado pequeñas cifras, existen empresarios influyentes que han donado sumas cuantiosas a la campaña del candidato republicano. Estos son algunos de los más importantes:

Diversos medios afirman que Mellon es uno de los principales donantes de la campaña de Donald Trump, quien ha invertido un estimado de US$115 millones en la campaña de Trump.

La revista especializada Forbes menciona que su fortuna oscila entre los US$1 mil millones; esta proviene de su herencia familiar y los ingresos obtenidos a raíz de la venta de su compañía ferroviaria. Mellon ha brindado apoyo financiero a otros políticos estadounidenses, comités políticos federales y diversas causas políticas.

Musk sobresale entre los donantes más importantes de Trump, de acuerdo con información de medios internacionales. Dichos medios mencionan que Musk efectuó una donación considerable al comité de acción política, el cual se encuentra vinculado con Trump, según datos de Bloomberg.

De acuerdo con Forbes, Musk cofundó seis empresas, entre las que destacan Tesla, SpaceX y Boring Company, empresa de túneles. En 2022, Musk adquirió Twitter por US$44 mil millones. Se calcula que posee el 74 por ciento de la empresa, ahora llamada X.

Según medios estadounidenses, McMahon es una vieja amistad de Trump y una de sus donantes más importantes. Durante su mandato anterior, Trump la nombró directora de la Agencia Federal de Pequeños Negocios. Asimismo, McMahon participó en diversas actividades durante la gestión Trump.

Según Forbes, Linda es esposa de Vince McMahon, magnate de la lucha libre. Asimismo, Kelcy Warren, Diane Hendricks, Timothy Dunn y otros empresarios figuran entre los donantes de Trump.

Además de pequeños contribuidores, como en cualquier otra campaña, existen empresarios reconocidos que se encuentran entre los principales donantes de la campaña de Harris.

De acuerdo con información de Bloomberg y otras fuentes, George Soros se encuentra entre los millonarios que apoyan a la candidata demócrata. Soros es un financista húngaro reconocido por su labor filantrópica y por sus ideas progresistas. Asimismo, Alexander Soros, hijo del financista, también respalda la candidatura de Kamala Harris.

Se trata de uno de los donantes demócratas más importantes del país, según medios estadounidenses. Hoffman es cofundador de la LinkedIn y se ha convertido en una “figura política implacable” desde la elección de Trump en 2016, de acuerdo con dichos medios.

A finales de julio de 2024, se informó que había aportado US$7 millones a la campaña demócrata. El empresario mencionó entonces que apoyaba dicha candidatura, pero que espera que Harris “haga un gran cambio”.

La filántropa Melinda French Gates anunció en una entrevista ante la prensa internacional que apoya a la vicepresidenta Kamala Harris. French Gates, que dijo que nunca había apoyado a un candidato, dijo que la candidata demócrata es la “candidata correcta, en este momento”.

De acuerdo con declaraciones de la filántropa, Harris ha creído en la libertad femenina desde el inicio de su carrera política. Asimismo, French Gates menciona que Harris habla claro respecto a temas sociales y por ello la considera la candidata idónea. Sin embargo, Business Insider menciona que se desconoce el monto que donó la filántropa al Partido Demócrata.

.@melindagates has endorsed VP Kamala Harris, telling CBS Mornings that she has already made contributions to her campaign and will continue to do so: “I think she is a woman of our time.” pic.twitter.com/mX6G19HaWJ