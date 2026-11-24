La empresa china de tecnología y telecomunicaciones Huawei fue declarada culpable este martes 24 de noviembre de 2026 de múltiples delitos en Estados Unidos, tras un juicio de 11 semanas en el que la fiscalía presentó pruebas sobre sus operaciones comerciales en Irán y la apropiación de secretos industriales.

El veredicto fue emitido por un jurado federal en Brooklyn, Nueva York, después de aproximadamente cuatro días de deliberaciones, en un proceso judicial que se remonta al 2018 y que ha generado tensiones diplomáticas y comerciales entre Washington y Pekín.

Entre los delitos por los que Huawei fue declarada culpable figuran el fraude bancario, el fraude electrónico, la violación de sanciones estadounidenses contra Irán y la conspiración para robar secretos comerciales.

Sin embargo, el jurado absolvió a la compañía de los cargos de conspiración de crimen organizado y obstrucción a la justicia, según información de Bloomberg publicada por El Financiero.

Durante el juicio, la fiscalía presentó a más de 60 testigos, mientras que la defensa convocó a 15.

Los negocios de Huawei en Irán

Una de las principales acusaciones contra Huawei sostenía que la compañía había engañado a entidades bancarias internacionales, entre ellas HSBC, Standard Chartered y BNP Paribas, sobre sus relaciones comerciales en Irán.

Según la fiscalía, estas operaciones permitieron a la empresa movilizar fondos en dólares hacia y desde ese país, pese a las restricciones económicas impuestas por Estados Unidos.

Durante el proceso también fueron mencionadas investigaciones periodísticas publicadas por la agencia Reuters en el 2012 y el 2013, que contribuyeron a revelar las actividades comerciales de Huawei en territorio iraní.

La fiscal Meredith Arfa señaló durante su alegato final: “Después de que los medios comenzaron a cuestionar las operaciones de Huawei en Irán, también lo hicieron los bancos de Huawei”.

De Cisco a T-Mobile: las empresas involucradas en el juicio

En el 2020, las autoridades estadounidenses ampliaron las acusaciones contra Huawei al señalar que la compañía había participado durante dos décadas en una presunta estrategia para apropiarse de secretos comerciales de otras empresas tecnológicas.

Entre los casos presentados por la fiscalía durante el juicio figuraron:

Cisco Systems: presunta apropiación de código fuente utilizado en sus enrutadores

presunta apropiación de código fuente utilizado en sus enrutadores Quintel: obtención de tecnología relacionada con antenas de telecomunicaciones

obtención de tecnología relacionada con antenas de telecomunicaciones CNEX: presuntos intentos de acceder a una placa de circuitos desarrollada por la compañía

presuntos intentos de acceder a una placa de circuitos desarrollada por la compañía T-Mobile: sustracción de una pieza de un robot utilizado para realizar pruebas tecnológicas

sustracción de una pieza de un robot utilizado para realizar pruebas tecnológicas Fujitsu: obtención de fotografías de un dispositivo exhibido durante una feria comercial

Aunque el jurado declaró culpable a Huawei de conspiración para robar secretos comerciales, descartó la acusación de que la compañía hubiera operado como una organización criminal.

El arresto de la hija del fundador que desató una crisis diplomática

El caso adquirió notoriedad internacional en diciembre del 2018, cuando Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei e hija del fundador de la empresa, fue detenida en Canadá a petición de las autoridades estadounidenses.

La ejecutiva había sido acusada de engañar a un representante de HSBC sobre las operaciones comerciales de Huawei en Irán.

Su detención desencadenó una crisis diplomática entre Estados Unidos, China y Canadá, mientras Meng enfrentaba un proceso de extradición que se prolongó durante casi tres años.

En el 2021, la ejecutiva alcanzó un acuerdo de enjuiciamiento diferido que le permitió regresar a China. Posteriormente, los cargos en su contra fueron retirados.

Durante el reciente juicio contra Huawei, la fiscalía presentó una declaración vinculada a ese acuerdo. Meng no compareció como testigo, aunque sí lo hizo un representante de HSBC que se había reunido con ella en el 2013.

Huawei apelará el veredicto: ¿qué sanciones podría enfrentar?

Brian Heberlig, abogado de Huawei, anunció que la compañía apelará el veredicto de culpabilidad y destacó que el jurado desestimó la acusación de crimen organizado.

Durante el juicio, la defensa sostuvo que las entidades bancarias conocían las operaciones de Huawei en Irán y cuestionó que la fiscalía utilizara incidentes aislados para sustentar la existencia de una conspiración empresarial de dos décadas.

Tras el veredicto, Huawei podría enfrentar multas, confiscaciones de bienes y pagos de restitución. Sin embargo, las autoridades estadounidenses todavía no han precisado el monto de las sanciones económicas que solicitarán.

Desde el 2019, Huawei enfrenta restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos, que limitan su acceso a tecnología de ese país por motivos de seguridad nacional.

Pese a estas medidas y al prolongado proceso judicial, la compañía, que cuenta con más de 200,000 empleados y opera en aproximadamente 170 países, ha diversificado sus actividades y ampliado su participación en sectores como la fabricación de chips y el desarrollo de inteligencia artificial.

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