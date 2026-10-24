Niña de 13 años forcejea con un hombre y logra escapar de supuesto secuestro en Florida: el momento quedó grabado en video

Una niña de 13 años logró escapar de un presunto intento de secuestro en una gasolinera de Miramar, Florida, Estados Unidos. El incidente ocurrió el 19 de octubre y quedó registrado en un video de vigilancia, según informaron medios estadounidenses.

El sospechoso fue identificado como Michael Polanco, de 32 años, quien fue arrestado el 21 de octubre, de acuerdo con la información divulgada por las autoridades y la prensa local.

El Departamento de Policía de Miramar informó que sus agentes acudieron a una estación de servicio ubicada en South State Road 7 después de recibir una denuncia sobre el presunto intento de secuestro.

Las imágenes de vigilancia muestran al sospechoso mientras camina por los alrededores de la gasolinera. Lleva un casco de ciclista, una pantaloneta gris con blanco, una camisa beige, una mochila pequeña celeste y zapatos verdes.

Segundos después, el hombre sujeta a la menor, quien forcejea con él hasta conseguir escapar corriendo.

Según reportaron Telemundo y NBC, un testigo alertó al servicio de emergencias 911 tras observar lo ocurrido.

ALERT: Florida man grabs a teenage girl around the neck and appears to try and kidnap her outside of a gas station. The Miramar Police Department says 32-year-old Michael Polanco tried to kidnap a 13-year-old girl on Monday. A witness who works at an auto repair shop nearby says Polanco grabbed the girl around the neck and that she looked like she was going to cry. Luckily, the girl was able to break free from Polanco and then ran inside the gas station to call 911. Polanco has a history of violent crime, including felony battery, narcotics, and exposure of sexual organs. Polanco faces new charges of battery, causing bodily harm, and kidnapping/inflicting bodily harm upon or terrorizing the victim. — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) October 21, 2026

“Un tipo… acaba de intentar agarrar a una niña”, dijo el testigo a un operador.

La persona que llamó explicó que el incidente había ocurrido unos dos minutos antes y que el sospechoso se había marchado en una motocicleta.

También informó que la niña se encontraba dentro de la gasolinera y que aparentemente no estaba herida. El operador le pidió que permanecieran en el establecimiento hasta la llegada de los agentes.

De acuerdo con el diario Miami Herald, el sospechoso habría hecho comentarios de carácter sexual a la menor mientras intentaba sujetarla.

Arrestan al sospechoso y le niegan la libertad bajo fianza

La Policía de Miramar informó que Polanco fue localizado después de que las autoridades recibieran información sobre otro altercado en las inmediaciones.

“Los agentes lo localizaron en las inmediaciones tras recibir informes de otro altercado”, declaró la policía de Miramar en redes sociales, según informó la revista People.

La prensa local también señaló que los registros judiciales de Polanco incluyen cargos anteriores por agresión grave, robo con violencia, exhibicionismo en público y otras infracciones relacionadas con narcóticos.

Según NBC, un juez le negó la libertad bajo fianza. El medio indicó que Polanco enfrenta cargos por lesiones, secuestro o aterrorizar a la víctima.