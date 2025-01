“Se terminaron las esperanzas de un TPS para Guatemala”, señala líder migrante en EE. UU.  ante la toma de posesión de Trump 

Comunidades de migrantes guatemaltecos que residen en más de 40 estados de Estados Unidos solicitaron un Estatus de Protección durante la administración de Joe Biden, pero no fue otorgado.

Desde hace más de dos años Leonel Arenas juntos con otros 43 líderes migrantes guatemaltecos que residen en 40 estados de EE. UU. buscaron el apoyo de autoridades estadounidenses para que a los connacionales se les otorgara un Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Arenas comentó que visitaron consulados móviles guatemaltecos para hablarles a las personas sobre la necesidad del TPS, que producto ello se reunieron más de 50 mil firmas.

“Fuimos a Washington, llegamos como alrededor de 35 líderes de diferentes estados para hacer una manifestación frente a la Casa Blanca sobre el TPS. Además, visitamos a senadores, congresistas y se logró entrar a la Casa Blanca en dos ocasiones para discutir el tema”, reconoció Arenas.

Agregó que los guatemaltecos y costarricenses son los únicos de Centroamérica que pueden optar a un TPS.

Arenas comentó que se argumentó la necesidad de un TPS por diversas causas desastres naturales, altos índices de homicidios, pobreza, falta de oportunidades laborales y criminalización a grupos de personas que luchas contra la corrupción, pero aun así la administración de Joe Biden, no se los otorgó.

“Biden se va y no prosperó el TPS. No creemos que Trump lo vaya a dar, si él mismo prometió deportar a millones de personas”, enfatizó. El líder resaltó que en los últimos 30 años varias organizaciones de migrantes guatemaltecos han luchado por tener un TPS, pero no se ha obtenido.

En mayo de 2024 el presidente Bernardo Arévalo reiteró ante las autoridades estadounidenses la solicitud del TPS para los migrantes guatemaltecos.

Apoyo entre migrantes

Arenas fue dirigente sindical de los trabajadores de limpieza de edificios y comerciales en el estado de Connecticut, EE. UU. Agregó que junto a su equipo lograron unificar a todas las compañías en un solo convenio y ahora los empleados tienen buenos beneficios.

“Fui un líder fuerte, de ahí comenzó mi liderazgo para ayudar a las personas, en especial a los que viven en Guatemala”, comentó. Arenas desde hace una década ayuda las personas de escasos recursos de La Gomera Escuintla, lugar donde vivió su infancia

Recordó que de niño tuvo muchas carencias y desde que emigró a Estados Unidos se propuso una meta, apoyar a quienes más lo necesitan.

Él junto a otros migrantes guatemaltecos y latinoamericanos residentes de Standford, Connecticut, han reunido dinero para comprar más de 400 pasteles que son entregados en escuelas públicas de La Gomera.

“Los pasteles son por el Día del Niño, cada 1 de octubre y el último año alcanzamos más de mil 500 menores de edad, estudiantes que quieren salir adelante”, dijo.

Agregó que han construido casas pequeñas de láminas para las personas que duermen en la calle y han comprado colchonetas, víveres y otros artículos para los damnificados por las tormentas tropicales de los últimos tres años.

“El dinero se lo enviamos a mi hijo, él se encarga de comprar todo en Guatemala y traslada a los más necesitados. No se lo entregamos a organizaciones, todo se hace personal, todo se documenta”, expuso.

Además, comentó que hace siete años su hermana murió de cáncer, y pensó las penas que pasan las familias que no tienen dinero para comprar medicina. La comunidad migrante ayuda también con el tratamiento médico de personas enfermas, entre ellas las que padecen de cáncer.

“Hemos donado sillas de ruedas y prótesis para personas discapacitadas, entregamos víveres y medicina. Todo sin fines de lucro”, reconoció. Mencionó que han repatriado a más de 12 guatemaltecos que murieron por diferentes causas en Estados Unidos.

“Hay connacionales que ayudan con dinero para llevar los cadáveres de otros latinoamericanos a sus países, todos somos una comunidad, una familia”, destacó.

Arenas organiza eventos en septiembre por el Día de la Independencia con el objetivo que los migrantes guatemaltecos sigan viviendo las costumbres y tradiciones a las que estaban acostumbrados.

“Participan hijos de migrantes que nacieron acá en EE. UU. la ide es que no se olviden de dónde vienen y sus raíces, pero también se trata de sentirnos orgullosos de ser chapines”, resaltó.