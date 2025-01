“Somos trabajadores”: Guatemaltecos en Nueva York exponen el ambiente que se vive ante los planes migratorios de Trump

El país de las oportunidades, así le llaman a Estados Unidos aquellas personas que migran de su país para buscar una mejor calidad de vida y los guatemaltecos no son la excepción. Hasta diciembre de 2024, la Cámara de Comercio de Guatemala en Nueva York, junto al cónsul de Guatemala, contabilizaban más de 250 empresas de connacionales en ese estado y la mayoría son restaurantes y ventas de productos típicos.

Entre las promesas de Donald Trump al asumir como presidente del país norteamericano estaba mejorar la economía y el endurecer las políticas migratorias.

Ante esta situación los negociantes guatemaltecos que están indocumentados han demostrado su preocupación, pero los que tienen residencia y ciudadanía dijeron que es favorable mejorar el país económicamente, aunque no están de acuerdo con el discurso de Trump hacia los migrantes, que algunos consideran "racista".

Los empresarios señalaron que la mayor parte de los comercios guatemaltecos están ubicados en Brooklyn y Queens. Además, los lideres migrantes afirman que las comunidades de connacionales más grandes se encuentran en esos dos distritos de La Gran Manzana.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) hasta abril de 2024 habían 158 mil 461 guatemaltecos residiendo en Nueva York.

Brenda Castellanos, originaria de Quetzaltenango, migró a EE.UU. hace 23 años junto a su hermana, Ana, para reencontrarse con su mamá.

“Somos nueve hermanos y junto con la más pequeña, que en ese entonces tenía 16 años, decidimos migrar a Nueva York”, indicó.

Las dos hermanas empezaron a extrañar la comida guatemalteca y decidieron comenzar con un negocio en el 2007, cocinando desde su casa. Fue hasta el 2015 cuando rentaron un local para inaugurar la taquería El Patrón, un restaurante con platillos mexicanos. Dos años después abrieron Ix, con una variedad de comida típica guatemalteca.

Fue así como las hermanas Castellanos junto a Jorge Cárdenas se propusieron una meta: poner el nombre de Guatemala en alto. Hasta enero de 2025 habían inaugurado cinco comercios en Nueva York.

El restaurante Ix ubicado en Brooklyn, ha sido visitado por artistas nacionales e internacionales. La comida del comercio guatemalteco se ha servido en la casa del alcalde de Nueva York. (Foto Prensa Libre Rubén Lacan).

“No solo somos emprendedores, también ayudamos a los guatemaltecos en este país - Estados Unidos- tenemos más de 50 colaboradores y la mitad son chapines”, dijeron los emprendedores.

A criterio de Castellanos, su negocio fue el pionero en dar a conocer platillos como el Jocón, Pepián, Quinchom y mole, lo que les permitió poner en alto el nombre de Guatemala.

“Nuestros platillos los estaban probando las autoridades estadounidenses... Y en noviembre de 2024, por primera vez un restaurante guatemalteco llegó la mansión Gracie, la casa del alcalde Erick Adams. Estamos realmente agradecidos por esta increíble oportunidad”, comentó.

“Los migrantes también somos pueblo”, se lee en un letrero en restaurante Ix, lugar donde hay murales y una variedad de arte de guatemaltecos.

El comedor ha sido visitado por la cantante Gaby Moreno, comunidades indígenas y políticos guatemaltecos, además, de autoridades estadounidenses y Tom Holland, el actor británico, que interpreta al Hombre Araña.

Agregaron que desde hace tres años una parte de las ganancias son destinadas para obras sociales como llevar comida a los albergues donde llegan niños migrantes no acompañados y apoyar a deportistas guatemaltecos.

Los emprendedores guatemaltecos dieron a conocer platillos como el Jocón, Pepián, Quinchom y mole en la mansión Gracie, la casa del alcalde de Nueva York, Erick Adams. (Foto Prensa Libre: Restaurante Ix).

“En Nueva York hay un albergue donde la mayoría de los menores de edad son guatemaltecos y otra parte son centroamericanos. “afirmó Castellanos.

El chef Cárdenas comentó que el mayor logro ha sido salir en la portada del periódico estadounidense The New York Times, dando a conocer la receta del Jocón.

“Siempre leía ese periódico y aprendía de los mejores chefs del mundo. Soñé aparecer algún día aparecer en ese diario, y lo logramos junto al equipo, dimos a conocer a Guatemala a través de la gastronomía”, detalló.

Los tres emprendedores enfatizaron que el café y bebidas son productos exportados desde Guatemala.

El estatus legal de los tres emprendedores es legal y comentan que no están preocupados porque les afecte las políticas que prometió Trump en campaña ya que han respetado las leyes de EE.UU.

Indumentaria maya

Yamila Tui migró a EE.UU. cuando tenía 17 años. Ocho meses después, junto a su madre, María Tiu Tzoc, iniciaron a vender ropa y zapatos típicos.

“Teníamos un año de haber comenzado con el negocio cuando las restricciones por el covid-19 nos obligaron a cerrar, creíamos que no venderíamos nada, pero nuestro producto lo conoció todo el país - Estados Unidos- “, dijo Tui.

Yamila y sus padres ofrecían los trajes típicos y zapatos en redes sociales, lo que les permitió hacer envíos a más de 20 estados

“Ahora la marca Yamila la conocen en Guatemala y EE.UU. La gente busca nuestro producto”, afirmó la madre de la emprendedora.

La familia Tiu Tzoc comenzó a vender ropa típica en el 2019 y ahora hace envíos a más de 20 estados de EE.UU. (Foto Prensa Libre: Rubén Lacan)

Las comerciantes enfatizaron que sus clientes se encuentran en California, Nueva York, Texas y Florida.

Agregaron que el negocio genera 25 empleos en comunidades de Totonicapán, lugar donde mujeres se dedican al tejido de trajes típicos.

“Nos da mucha satisfacción saber que podemos generar empleos y mejorar nuestras comunidades”, comentaron.

Tui comentó que los trajes tienen diseños únicos adaptados a la moda.

“Son trajes con otros diseños para que los puedan usar las mujeres de cualquier comunidad de Guatemala y los precios van desde los $US200 a los US$1,800 por cada uno, dependiendo el diseño y calidad del hilo”, dijo la joven.

La familia Tui Tzoc aún está indocumentada y tienen dudas sobre las deportaciones anunciadas por Trump contra los migrantes.

“No hemos violado ninguna ley en este país - Estados Unidos-; somos trabajadores honrados y nos ganamos el dinero con el sudor de nuestra frente”, comentó la familia.

Señalaron que a los migrantes que no han cometido algún delito los dejarán trabajar sin ningún problema.

“Si nos deportan no podemos hacer nada, pero confiamos en Dios que no será así. Cuando Trump estuvo de presidente –2017-2021- no actuó en contra de los migrantes trabajadores”, detalló Tui Tzoc.

Deporte en EE.UU.

En Brookyn está la segunda comunidad más grande de guatemaltecos originarios de Totonicapán, señalan los líderes migrantes, en ese distrito se organizan tres campeonatos de futbol al año.

“Es una forma de hacer amigos, de hablar con más personas y divertirse en este país donde todos los días se trabajan más de ocho horas”, enfatizó Fermín García, organizador de los eventos deportivos.

En los campeonatos participan 16 equipos, unos 250 guatemaltecos, que residen en Brooklyn.

“El 75% de los participantes son oroginarios de Totonicapán, el resto son de Quetzaltenango, Sololá, Suchitepéquez y Huehuetenango”, comentó.

El deporte ha sido una herramienta para ayudar a los connacionales, detalla García.

“A los eventos llegan vendedores de comida, gaseosas, ropa tipica y otros artículos, todos de Guatemala, creo que esto también es para ayudar a nuestra comunidad acá en este país, para que mejoren sus ingresos”, recordó.

García es un emprendedor y vende camisolas de equipos guatemaltecos, europeos y estadounidenses en un pequeño local y con el dinero que gana ayuda a sus dos padres, cuatro hermanos y una hija.

Guatemaltecos, originarios e Totonicapán, antes de iniciar un campeonato de futbol en Brooklyn, Nueva York. (Foto Prensa Libre: cortesía).

“Crecí en Totonicapán pero a los 10 años me mudé a la Ciudad Capital a vender chicles en los buses, el poco dinero que ganaba era para apoyar a mi familia y cuando cumplí 18 años vine a Estados Unidos”, mencionó.

García dijo que no le importa ser deportado, ya que su objetivo es volver a Guatemala para compartir con su familia los logros que ha alcanzado.

“Estudié para ser entrenador infantil en una academia internacional acá en EE.UU. Además, ya tengo dos negocios en Totonicapán, creo que puedo sobrevivir con las ganancias”, señaló.