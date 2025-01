Seis consejos legales a tener en cuenta ante una redada migratoria en EE. UU.

Ana Gabriel Urizar es una abogada experta en migración y trabaja desde hace más de ocho años en un bufete de abogados expertos en esta temática.

Urizar también ha trabajado con el consulado de Guatemala en Nueva York y habló con Prensa Libre sobre las recomendaciones que debe seguir un indocumentado en Estados Unidos si lo detiene un oficial, en el marco de las nuevas disposiciones ejecutivas que ha ordenado el republicano Donald Trump.

Además, la bogada también apoya con asesoría legal a personas de escasos recursos para tramitar visas humanitarias, asilo político y el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés).

¿Los migrantes indocumentados pueden ser deportados sin derecho a apelar su caso ante un juez o una corte en EE. UU.?

Las personas tienen derecho a una audiencia con un juez de inmigración antes de ser deportadas. Lo que es una práctica que ha hecho el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), es que engañan a las personas y bajo coerción les hacen firmar órdenes de deportación voluntarias. Entonces, al firmar pierden los derechos de tener la audiencia frente a un juez.

¿Los migrantes deben discutir su estatus migratorio con los oficiales que los detienen?

Todos los inmigrantes, sin importar el estatus migratorio, tienen derecho a guardar silencio y es una de las cosas en las que me he enfocado recientemente. He trabajado con el consulado de Guatemala acá en Nueva York para hacer talleres para que los migrantes conozcan sus derechos.

Todos tienen el derecho a decir voy a guardar silencio y quiero hablar con un abogado. No tienen que enseñar papeles, no tienen que enseñar pasaporte, no tienen que responder preguntas, no tienen que decir a dónde fueron o en dónde nacieron.

¿Los oficiales de migración o policías pueden ingresar a las viviendas ?

Dentro de sus viviendas tienen derecho a no abrirle la puerta a nadie. Si llegara un agente de inmigración y dijera que lo dejen entrar porque van a detener a alguien, lo primero que deben hacer es, con la puerta cerrada, pedir ver una orden de deportación firmada por un juez. Si el oficial tiene la orden, pues que la pase por debajo de la puerta.



Lo que muchos integrantes no saben, y también por miedo, es que abren la puerta y al dejarlos pasar están dando consentimiento para que el oficial registre la vivienda y, probablemente, puedan meterlos presos.

Hay migrantes que son ilegales y sus hijos nacieron en EE.UU. ¿Qué pasa con los menores de edad si sus padres son deportados?

Le he aconsejado a los inmigrantes guatemaltecos que por favor vayan a registrar a los niños, que les saquen la ciudadanía y el pasaporte guatemalteco. Deben hacer un plan de emergencia porque, si no, quién se va a hacer cargo de los papeles del niño.

El consulado de Guatemala está aconsejando a los inmigrantes que a los papás de ciudadanía guatemalteca, aunque así el niño sea ciudadano americano, que los vayan a registrar a la sede de su país establecida en Estados Unidos y le saquen el pasaporte.

Vemos situaciones, por ejemplo, sucedió hace más de cuatro años, cuando el presidente Trump asumió por primera vez, que los niños se quedan en una casa hogar porque la Corte de Familia del Estado tomará posesión del niño, y es bien difícil sacar a un menor de edad del país. En este caso, el consulado de Guatemala no podría interferir, porque el niño no es ciudadano guatemalteco.

¿Los indocumentados aún pueden buscar cambiar su estatus migratorio ahora que asumió Donald Trump como presidente?

He estado tratando de enseñarle a los inmigrantes que hagan un plan de emergencia, que vayan con un abogado de inmigración. Hay organizaciones sin fines de lucro, excelentes, y especialmente en ciudades que tienen muchos indocumentados como la ciudad de Nueva York, Los Ángeles y Chicago, que tienen los mejores abogados de inmigración del país.

Deben acudir con un abogado de inmigración, que sepan si tienen tal vez alguna posibilidad de ajuste, de estabilizar su estatus acá —en EE.UU.—, cuáles son los pasos y cuál es la ruta a seguir.

Todo lo que se le diga al abogado, por ley, tiene que quedarse en privado, porque podemos perder nuestra licencia si discutimos con alguien más lo que se está compartiendo con nosotros.

¿Qué pasa si hay una redada en comercios o compañías donde trabajan indocumentados? ¿Qué deben hacer los migrantes?

Les aconsejamos que no corran, que no se escapen. Además, no deben enseñar documentos, lo más importante es no enseñar papeles falsos, especialmente si es una redada de trabajo, porque esto solo va a perjudicar a los inmigrantes y hasta se les puede acusar de fraude, que es un crimen federal. Estamos pidiéndole que no entren en pánico y que hablen con firmeza y que no mientan.