Vídeos: la dramática evacuación del vuelo Boeing 737 Max 8 de American Airlines en Denver, Colorado

Los pasajeros de un avión de American Airlines, que realizaría un vuelo doméstico en Estados Unidos, fueron evacuados de emergencia debido a un incendio en los frenos de la aeronave, justo cuando iba a despegar, informó la aerolínea.

El Boeing 737 MAX 8 estaba por partir desde Denver hacia Miami, el sábado 26 de julio, pero “experimentó un problema mecánico” cuando aceleraba para despegar del Aeropuerto Internacional de Denver, indicó la compañía a la AFP. Los 173 pasajeros y seis tripulantes “desembarcaron de forma segura”.

Un pasajero que sufrió una herida menor fue trasladado a un hospital para ser evaluado, precisó.

El estallido de los neumáticos y la desaceleración del avión durante el frenado provocaron un incendio aislado en los frenos, que fue extinguido por los bomberos de la ciudad, según la aerolínea.

Videos publicados en redes sociales y reproducidos por medios locales mostraron a los pasajeros evacuando el avión por un tobogán de emergencia, mientras humo salía por la parte trasera del aparato.

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), que investiga el hecho, indicó en un comunicado que la tripulación del Boeing 737 MAX 8 “reportó un posible incidente en el tren de aterrizaje durante el despegue”, hacia las 14.45 horas del sábado.

Dos días antes, un avión de Southwest Airlines que volaba hacia Las Vegas tuvo que descender abruptamente para evitar una colisión con otra aeronave, lo que provocó pánico entre los pasajeros. Dos miembros de la tripulación resultaron heridos.

En enero, una colisión en pleno vuelo entre un avión de pasajeros y un helicóptero militar causó la muerte de 67 personas cuando se aproximaban al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, cerca de Washington.

