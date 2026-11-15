Vuelos en Estados Unidos: Estos son los cinco aeropuertos con más retrasos y cancelaciones este 15 de noviembre

Las consecuencias de la paralización de vuelos casi cuatro horas y media registrada el viernes en el sistema de aviación de Estados Unidos todavía se reflejan en las operaciones aéreas durante este fin de semana.

Según información difundida por medios estadounidenses, la Administración Federal de Aviación (FAA) espera que los vuelos se estabilicen al caer la noche, lo que permitiría cerrar la crisis operativa que afectó a distintas aerolíneas.

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¿Cuáles son los aeropuertos más afectados este 15 de noviembre?

Los registros del sitio especializado FlightAware contabilizan más de 5 mil vuelos retrasados y más de mil 600 cancelaciones durante este domingo 15 de noviembre en, por lo menos, 30 aeropuertos de los Estados Unidos.

Entre las terminales aéreas con mayor número de operaciones afectadas figuran las siguientes:

Aeropuerto Dallas Love Field, en Dallas, Texas: 122 vuelos retrasados y 33 cancelados. Aeropuerto Internacional de Denver, en Denver, Colorado: 99 retrasos y ocho cancelaciones. Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, en Atlanta, Georgia: 94 retrasos y 10 cancelaciones. Aeropuerto Internacional O'Hare, en Chicago, Illinois: 74 retrasos y 19 cancelaciones. Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en Los Ángeles, California: 65 retrasos y 18 cancelaciones.

Estas cifras muestran que las afectaciones continúan en distintas ciudades del país, pese a que la suspensión inicial ya concluyó. Por ello, los pasajeros deben considerar posibles modificaciones en sus itinerarios mientras las aerolíneas intentan recuperar la programación habitual.

Panorama general de las operaciones aéreas en Estados Unidos, según FlightAware. El color verde identifica los vuelos que operan a tiempo, mientras que el rojo señala retrasos y cancelaciones. El mapa muestra 30 aeropuertos que aún registran afectaciones. (Foto, Prensa Libre: captura de pantalla)

¿Qué provocó la interrupción de los vuelos en EE. UU.?

El secretario de Transporte, Sean Duffy, atribuyó las interrupciones principalmente a trabajos de modernización en una instalación de control del tráfico aéreo ubicada en El Dorado, Arkansas. Las labores buscan reemplazar el antiguo cableado de cobre utilizado en ese centro.

El tema también generó una reacción del presidente Donald Trump, quien se pronunció este domingo 15 de noviembre sobre la suspensión nacional de vuelos y aprovechó el incidente para insistir en la necesidad de aumentar los recursos destinados a modernizar el sistema de control aéreo.

Según publicó el medio estadounidense Chicago Tribune, Trump afirmó en su plataforma de redes sociales que su administración ya comenzó los trabajos de modernización, pero cuestionó que la renovación se realice de manera gradual.

“Si el Congreso aprueba el dinero desesperadamente necesario para el Control del Tráfico Aéreo, podemos construirlo rápida y eficientemente”, escribió el mandatario. También aseguró que el objetivo es desarrollar uno de los mejores sistemas de control aéreo del mundo y criticó que parte de la infraestructura actual tenga aproximadamente 50 años.

En otra publicación, Trump responsabilizó a la administración de su antecesor, Joe Biden, por el deterioro del sistema de aviación y aseguró que recibió una infraestructura antigua que, a su criterio, fue aún más perjudicada durante el gobierno demócrata.

“La Administración de Biden fue un desastre para la Administración Federal de Aviación (FAA). Todo lo que tocaron terminó mal. Se gastaron grandes cantidades de dinero de manera imprudente, lo que empeoró un sistema antiguo y deteriorado, dejándolo en peores condiciones que cuando comenzaron.

Tenemos los conocimientos y el plan para modernizar los sistemas de control del tráfico aéreo. ¡Necesitamos que el Congreso apruebe los fondos, RÁPIDO!

Nuestra FAA está haciendo un gran trabajo y está lista para actuar”.

Presidente Donald J. Trump.

No obstante, durante la presidencia de Biden se promulgó una ley de infraestructura que destinó US$25 mil millones a proyectos de la FAA. Los recursos contemplaban mejoras en aeropuertos, torres de control, terminales y sistemas de navegación aérea.

Por su parte, el mismo medio, comentó que el Congreso aprobó otros US$12 mil 500 millones para la FAA como parte del paquete de recortes fiscales impulsado por los republicanos en el 2025.

Mientras continúa el debate sobre el financiamiento y la modernización de la infraestructura, las autoridades mantienen la expectativa de que las operaciones comerciales recuperen su normalidad al finalizar este domingo 15 de noviembre.