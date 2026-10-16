“¿Esto es para ti, Katie?” las palabras de Trump que habrían llevado a la vocera de la Casa Blanca a dejar el cargo

Este 16 de octubre se conoció que Katie Zacharia, vocera de la Casa Blanca, habría dejado su cargo a menos de una semana de asumirlo, en medio de señalamientos en su contra y declaraciones poco favorables del presidente Donald Trump sobre ella.

Asesores del Gobierno de Trump informaron que «Katie está en proceso de dejar su cargo de secretaria de Prensa».

Los motivos de su salida no están claros, pero Zacharia se vio envuelta en varias situaciones que afectaron su imagen, tanto por su primera intervención ante la prensa, el pasado martes 13 de octubre, como por las declaraciones del presidente Trump.

De hecho, varios medios recordaron las afirmaciones que Trump hizo sobre Zacharia, pese a que, en un inicio, la describió como una «colaboradora leal» y la defendió de las críticas.

Este viernes, antes de que se anunciara que Zacharia dejaría de ser vocera de la Casa Blanca, Trump dijo a los periodistas que le había sugerido abandonar el cargo.

«Le dije: “Si yo fuera tú, me lo replantearía”», declaró Trump a los periodistas este viernes.

Además, agregó: «¿Es esto para ti, Katie? Sinceramente, no necesitas esto».

Tras su primera intervención, el 13 de octubre, durante la cual fue criticada por leer sus declaraciones y responder solo tres preguntas de los periodistas, Trump salió en su defensa y dijo que los medios la habían tratado de manera injusta.

«A Katie la han tratado muy mal los medios y de manera muy injusta. Acabo de hablar con ella al respecto. Ella es una buena persona, la he visto durante varios años en televisión, pero realmente le pregunté si esto es realmente para ella, porque, al parecer, no necesitas eso», dijo Trump a los medios, según CNN.

Finalmente, el presidente afirmó que, a su criterio, Zacharia no era la persona adecuada para hablar en nombre del Gobierno de Estados Unidos.

«Quizás esto no sea para ella», dijo Trump.

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