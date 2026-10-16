A una semana de asumir el cargo: Katie Zacharia deja de ser vocera de la Casa Blanca y estos serían los motivos

A pocos días de asumir como secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia habría dejado su cargo, según informaron este 16 de octubre asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con la agencia EFE, que citó a un funcionario del Gobierno de Trump, Zacharia «está en proceso de dejar el cargo de secretaria de Prensa», aunque no especificó si se trataba de una dimisión o si había sido cesada por el propio mandatario.

CNN señala que Trump destituyó a Zacharia del cargo, luego de que este mismo viernes le sugiriera, en presencia de periodistas, que dejara el puesto.

«Le dije: “Si yo fuera tú, me lo replantearía”», declaró Trump antes de conocerse la salida de Zacharia.

El mandatario también le habría dicho: «¿Es esto para ti, Katie? Sinceramente, no necesitas esto». Finalmente, señaló que la decisión estaba en manos de ella.

Zacharia asumió el cargo el pasado 12 de octubre, luego de que la exsecretaria de Prensa, Karoline Leavitt, dejara el puesto por motivos familiares. Trump había anunciado el nombramiento de su sucesora el 9 de octubre.

De acuerdo con CNN, la salida de Zacharia del cargo de secretaria de Prensa de la Casa Blanca representa una «muestra de la falta de confianza» que Trump tenía en ella.

A esto se suman las críticas que recibió, tanto por su trayectoria como por su primera intervención ante la prensa, el pasado martes 13 de octubre.

Ese día, los medios la criticaron por ofrecer una conferencia de apenas 14 minutos, además de leer la mayoría de sus declaraciones y responder solo tres preguntas.

Respecto a sus antecedentes profesionales, Trump la presentó como abogada al anunciar su nombramiento. Sin embargo, Zacharia reconoció esta semana que no aprobó el examen de acceso al colegio de abogados de California.

En un inicio, Trump la respaldó al describirla como una «colaboradora leal» y afirmar que había recibido críticas injustas.

Sin embargo, posteriormente puso en duda que Zacharia fuera la persona adecuada para ocupar el puesto. «Quizás, esto no sea para ella», afirmó Trump, según CNN.

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