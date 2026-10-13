Por qué Donald Trump destituyó a Kimberly Guilfoyle como embajadora de EE. UU. en Grecia

La Casa Blanca apartó de su cargo a Kimberly Guilfoyle, embajadora de Estados Unidos en Grecia, luego de que salieran a la luz informes sobre presunta conducta inapropiada, corrupción y solicitudes de dinero a cambio de favores políticos, según informaron este 13 de octubre medios como CNN.

El presidente Donald Trump justificó la medida al señalar que leyó los reportes y "no le gustó lo que encontró", lo que representó un revés para una figura que antes era cercana a su movimiento.

Aunque la diplomática intentó resistirse a renunciar y negó las acusaciones, la presión del gobierno y el malestar dentro de la administración marcaron su salida.

Entre los principales motivos de la destitución figuran las revelaciones de que Guilfoyle presuntamente solicitó US$100 mil a un contribuyente de la campaña de Trump para pagar una tarjeta de crédito a cambio de ofrecer acceso e influencia en la administración. Asimismo, se le acusó de aceptar regalos y de incluir a un cabildero griego en reuniones oficiales durante su gestión.

Aunque los abogados de la exfuncionaria intentaron desestimar los señalamientos al asegurar que se trataba de cobros legítimos por trabajos de consultoría y discursos previos, el caso generó molestia entre altos funcionarios, como el secretario de Estado, Marco Rubio.

Repercusiones políticas e investigaciones en curso

La salida de Guilfoyle no frenará el escrutinio político y legal sobre sus actos, ya que varios legisladores demócratas en el Capitolio exigieron que rinda cuentas y advirtieron que su renuncia no la exime de responsabilidades.

Según indicaron los reportes de medios internacionales, fuentes confirmaron que la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado mantendrá abiertas las investigaciones sobre su gestión en Grecia, mientras se evalúa si el Departamento de Justicia abre un expediente formal por las presuntas irregularidades financieras detectadas durante su paso por el servicio exterior.