Nervios, críticas y una destitución: ¿cómo fue el debut de Katie Zacharia como portavoz de Trump?

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Nervios, críticas y una destitución: ¿cómo fue el debut de Katie Zacharia como portavoz de Trump?

Katie Zacharia debutó como portavoz de Trump con una breve rueda de prensa marcada por los nervios, críticas y el anuncio del cese de una embajadora.

EFE

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Katie Zacharia ofrece su primera rueda de prensa como portavoz de la Casa Blanca, tras sustituir a Karoline Leavitt, quien dejó el cargo en agosto. (Foto Prensa Libre: EFE)

Katie Zacharia ofrece su primera rueda de prensa como portavoz de la Casa Blanca, tras sustituir a Karoline Leavitt, quien dejó el cargo en agosto. (Foto Prensa Libre: EFE)

Katie Zacharia se estrenó este martes como nueva portavoz de la Casa Blanca con su primera rueda de prensa desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, la nombró para sustituir a Karolne Leavitt, quien dejó el cargo en agosto para dedicar más tiempo a su familia.

Zacharia sorprendió con una comparecencia inusualmente breve, de 14 minutos y solo tres preguntas, pero en la que dio una noticia: el cese de la embajadora estadounidense en Grecia, Kimberly Guilfoyle, salpicada por varios escándalos.

Nervios en el estreno

“Me siento muy honrada de trabajar para el presidente Trump y el pueblo estadounidense como nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca. Quiero agradecer al presidente Trump por la confianza que ha depositado en mí. Hacía mucho tiempo que quería trabajar para él“, fueron sus primeras palabras desde el atril.

La portavoz se mostró visiblemente nerviosa y recurrió en varias ocasiones a sus notas, en contraste con la seguridad y agilidad de su antecesora.

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Abogada de formación y madre de cuatro hijos, Zacharia era hasta su nombramiento asesora de comunicación de Trump Media, la matriz de Truth Social, la red social fundada por el republicano después de que Twitter suspendiera su cuenta tras el asalto al Capitolio en 2021.

También trabajó brevemente como portavoz del Departamento de Seguridad Nacional durante la gestión de Kristi Noem y ha sido comentarista en medios conservadores como Fox News y Newsmax.

En su primera jornada ya recibió críticas porque no supo aclarar, ante preguntas de la prensa, dónde aprobó el examen de licencia para ejercer como abogada.

Está casada con el productor cinematográfico Tyler Zacharia, que ha trabajado en películas como ‘Silence‘ y ‘The Irishman‘, ambas dirigidas por Martin Scorsese.

Durante la rueda de prensa, los nervios le jugaron una mala pasada: se refirió a su esposo como “mi presidente“, un lapsus que después le causó risa.

“Me pareció que lo hizo excelente; lo hizo muy bien”, declaró este martes Trump al ser preguntado sobre el desempeño de Zacharia.

Llega en un momento convulso

La llegada a la Casa Blanca de Zacharia coincide con una nueva escalada en la ofensiva de Trump contra los medios críticos, después de que intentara vetar el acceso a la Casa Blanca de los periodistas de CNN, MS NOW y Politico, una medida frenada provisionalmente en los tribunales.

El Departamento de Justicia investiga además a las cinco grandes cadenas de televisión del país —ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC— por posible vulneración de leyes de competencia por haber boicoteado la cobertura conjunta de los actos presidenciales en solidaridad con los medios vetados.

La nueva portavoz asume el cargo además en plena campaña para las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, en la que Trump se ha volcado con mítines casi diarios para intentar evitar que el Partido Republicano pierda su mayoría en el Congreso ante la baja popularidad de su Gobierno.

Zacharia, que no ha aclarado si mantendrá la tradición de ofrecer una rueda de prensa semanal en la Casa Blanca, estará en el punto de mira de Trump, que no se pierde ninguna de estas comparecencias televisadas.

Segunda portavoz del segundo mandato

La nueva secretaria de Prensa sustituye a Leavitt, una de las defensoras más combativas del presidente ante la prensa, que lo acompañó desde el inicio de su segundo mandato y dejó el puesto el 27 de agosto, después de dar a luz a su segundo hijo.

Durante su etapa, protagonizó frecuentes enfrentamientos con los medios tradicionales e instauró un asiento rotatorio en la sala de prensa de la Casa Blanca para los llamados “nuevos medios“, que ha sido ocupado habitualmente por comentaristas y creadores de contenido de tendencia conservadora.

Zacharia toma el relevo en un momento en que la estrategia de comunicación de Trump está más consolidada que durante su primer mandato (2017-2021), cuando tuvo cuatro secretarios de Prensa: Sean Spicer, Sarah Huckabee Sanders, Stephanie Grisham y Kayleigh McEnany.

Durante esos años, las tensiones con la prensa fueron la tónica habitual, hasta el punto de que no se celebraron ruedas de prensa durante los nueve meses en los que Grisham estuvo al frente del cargo.

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