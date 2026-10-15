Internacional
“No estaría aquí”: la respuesta de Trump cuando habló de si bebía o fumaba a sus 80 años
En la Casa Blanca, el presidente Donald Trump habló de si él fumaba o consumía alcohol a sus 80 años.
El presidente estadounidense Donald Trump habla mientras miembros de organizaciones profesionales de policías y bomberos almuerzan en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., 15 de octubre de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de 80 años, recordó este jueves que no fuma ni bebe y bromeó con que, si consumiera alcohol, tabaco y drogas, "no estaría aquí".
"Si no bebes, no te drogas ni fumas, no hay problema. Yo tengo otros problemas, algunos graves, pero no quiero añadir estos tres a la lista porque, si lo hiciera, les puedo garantizar que no estaría aquí ahora mismo", declaró durante un almuerzo en la Casa Blanca.
Tras estas palabras, bromeó con que la prensa ahora tratará de averiguar cuáles son esos "problemas graves" que asegura tener.
El republicano hizo estas declaraciones mientras presumía de su lucha contra el narcotráfico y afirmaba que México es un país controlado por los carteles de la droga.
Trump es abstemio, una decisión marcada por la muerte de su hermano mayor, Fred Trump Jr., en 1981 por complicaciones asociadas al alcoholismo.
El mandatario suele presumir de gozar de una salud de hierro, aunque han llamado la atención de la prensa la hinchazón de sus tobillos y los moretones en las manos.
La oposición demócrata ha cuestionado su capacidad para desempeñar el cargo después de que aparentemente dormitara durante algunos actos públicos.
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