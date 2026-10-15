“No estaría aquí”: la respuesta de Trump cuando habló de si bebía o fumaba a sus 80 años

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“No estaría aquí”: la respuesta de Trump cuando habló de si bebía o fumaba a sus 80 años

En la Casa Blanca, el presidente Donald Trump habló de si él fumaba o consumía alcohol a sus 80 años.

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El presidente estadounidense Trump celebra un evento en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca.

El presidente estadounidense Donald Trump habla mientras miembros de organizaciones profesionales de policías y bomberos almuerzan en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., 15 de octubre de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de 80 años, recordó este jueves que no fuma ni bebe y bromeó con que, si consumiera alcohol, tabaco y drogas, "no estaría aquí".

"Si no bebes, no te drogas ni fumas, no hay problema. Yo tengo otros problemas, algunos graves, pero no quiero añadir estos tres a la lista porque, si lo hiciera, les puedo garantizar que no estaría aquí ahora mismo", declaró durante un almuerzo en la Casa Blanca.

Tras estas palabras, bromeó con que la prensa ahora tratará de averiguar cuáles son esos "problemas graves" que asegura tener.

El republicano hizo estas declaraciones mientras presumía de su lucha contra el narcotráfico y afirmaba que México es un país controlado por los carteles de la droga.

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ESCRITO POR:

Redacción EFE

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