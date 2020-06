Exjugador de los Celtics, Bill Russell, se arrodilla para manifestar en contra de Trump y lo llama “cobarde”

El exjugador de los Celtics, Bill Russell, manifiesta contra el presidente estadounidense Donald Trump hincando la rodilla.

La Vanguardia resaltó que jugadores íconos actuales y pasados de la NBA han sido insistentes en denunciar el racismo en la sociedad de EE. UU.

Añade que el último en unirse a las críticas contra la gestión del presidente Trump ha sido el legendario Bill Russell.

El expívot de los Boston Celtics, ganador de 11 anillos, ha respondido a un tuit de Trump, en el que relacionaba el gesto de arrodillarse con una falta de respeto hacia la bandera de las barras y las estrellas.

Russell ha contestado al dirigente con una foto suya hincando la rodilla y critica severamente su postura por las protestas contra el racismo luego de la muerte de George Floyd.

“Trump proyectó su narrativa de que arrodillarse es irrespetuoso y ser antiamericano no se trató de eso. Eres divisivo y cobarde”, escribió Russell en su cuenta de Twitter con una foto donde porta en su cuello la Medalla Presidencial de la Libertad otorgada por el expresidente estadounidense Barack Obama en 2011 por sus esfuerzos en el movimiento de derechos civiles.

Agregó: “Se necesita un verdadero coraje para defender lo que es correcto y arriesgar su vida en medio de una pandemia. Orgulloso de hincar la rodilla”.

“Deberíamos estar de pie erguidos y altos, idealmente con un saludo o con la mano en el corazón. Hay otras cosas que puede protestar, pero no nuestra Gran Bandera Americana: ¡NO SE PONGA DE RODILLAS!, escribió por su parte Trump en respuesta al jugador de la NFL, Drew Brees.

La Vanguardia agrega que desde que Colin Kaepernick en 2016 popularizara esta imagen de protesta, el presidente Trump siempre se ha mostrado en contra.

Ponerse de rodillas se ha convertido en un gesto de protesta muy extendido entre los miles de manifestantes que salen a las calles para repudiar el asesinato de Floyd por parte del oficial Derek Chauvin y en general contra la violencia injustificada.

Junto a Russell, otras figuras de la NBA como Lebron James, Jaylen Brown y Kareem Abdul Jabbar han denunciado la violación de los derechos civiles hacia los negros.

“El racismo es Estados Unidos es como el polvo en el aire. Parece invisible, incluso si te estás asfixiando, hasta que dejas entrar el sol, entonces ves que está en todas partes”, externó el icónico expívot de los Lakers.

#Trump you projected your narrative that #TakingAKnee is disrespectful & #UnAmerican it was never about that! You are divisive & a coward. It takes true courage 2 stand 4 what is right & risk your life in the midst of a #pandemic #Proud2kneel #BlackLivesMatter @MSNBC @BostonGlobe https://t.co/nhNITHSrxo pic.twitter.com/h0PuUYVFwu

— TheBillRussell (@RealBillRussell) June 7, 2020