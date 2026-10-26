Exluchadora de WWE Amber Nova es arrestada: Revelan qué pasó en las pruebas de alcoholemia

Según lo publicado por The New York Post, un periódico conservador estadounidense, la luchadora Amber Nova, conocida legalmente como Amber Flora y por sus apariciones en WWE, fue arrestada en Orlando, Florida, y enfrenta acusaciones por conducir bajo los efectos del alcohol y negarse a someterse a una prueba de alcoholemia.

El caso fue reportado por TMZ, medio estadounidense especializado en noticias de entretenimiento, farándula y celebridades, que tuvo acceso a información policial y registros judiciales del condado de Orange, Florida. Sin embargo, Amber Flora recuperó su libertad pocas horas después de ingresar en la cárcel tras pagar una fianza.

Aunque la fianza presuntamente fue de US$2 mil (Q15 mil 289), nuevos detalles del informe policial revelan que los agentes intentaron obtener cuatro muestras de aliento sin conseguir resultados válidos, dado que luchadora compareció ante el tribunal el sábado 24 de octubre y tiene otra audiencia judicial programada para el 2 de noviembre.

Hasta el momento, no se ha informado de una condena, pese a que, de acuerdo con documentos obtenidos por Ringside News, medio digital independiente especializado en la cobertura de la lucha libre profesional, la intervención policial ocurrió el pasado viernes 23 de octubre, cerca de South Orange Blossom y McLeod Road, en Orlando.

Amber Nova fue arrestada en Orlando

La luchadora fue identificada como Amber Judith Flora y el agente Alvin Silverio, del Departamento de Policía de Orlando, figura como el oficial que realizó el arresto. Además, los registros de ingreso a la cárcel señalan las 5.40 horas como la hora de su fichaje, mientras que su liberación quedó registrada a las 10.07 horas de ese viernes.

Ante esta situación, Flora enfrenta dos acusaciones: conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, infracción conocida como DUI en EE.UU, y negarse a someterse a una prueba relacionada con esa investigación. Esta última conducta generalmente se clasifica como delito menor (misdemeanor) o delito grave (felony) si existen agravantes.

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No obstante, de conformidad con la documentación citada, no se produjo ningún accidente de tránsito durante el incidente, pese a que Flora presentaba los ojos enrojecidos, el rostro ruborizado y olor a alcohol en el aliento, de manera que los agentes también describieron su habla como lenta y señalaron que parecía confundida.

A pesar de eso, estas observaciones corresponden a la versión policial y no constituyen, por sí solas, una determinación judicial de que Flora estuviera intoxicada. Por ende, la luchadora fue trasladada al centro de pruebas de la Oficina del Sheriff, donde se intentó obtener una muestra de aliento para medir una posible concentración de alcohol.

Recuperó su libertad y deberá regresar al tribunal

Los documentos indican que inicialmente se negó a someterse a la prueba, aunque posteriormente pidió otra oportunidad para completarla. Sin embargo, se realizaron dos intentos que no produjeron muestras válidas. Después de una nueva oportunidad, otros intentos, entre las 3.19 y las 3.31 horas, tampoco permitieron obtener una lectura.

Dadas las circunstancias, las agentes policiales de Orlando, Florida, finalmente clasificaron el procedimiento como una negativa a someterse a la prueba. No obstante, la documentación no contiene una medición válida de la concentración de alcohol en el aliento de Amber Nova, de manera que no se dispone de un resultado numérico.

Es por eso que, después de completar el procedimiento policial, Flora fue liberada tras pagar la fianza correspondiente. Además, la luchadora compareció ante el tribunal y tiene una diligencia judicial programada para el próximo lunes 2 de noviembre, por lo que el proceso permanece pendiente y no se ha anunciado una resolución definitiva.