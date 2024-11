Exmilitar que filtró documentos del Pentágono en Discord es condenado a 15 años de prisión

Teixeira, de 22 años, se declaró culpable en marzo de seis acusaciones por violar la ley de espionaje y reconoció que había filtrado docenas de documentos gubernamentales confidenciales, entre ellos algunos con la mención de “máximo secreto”, en la plataforma Discord, que terminaron diseminados por otras redes sociales.

La fiscalía solicitó una condena de 200 meses -casi 17 años- por su papel central “en una de las violaciones más significativas y transcendentales de la historia de Estados Unidos”, frente a los 11 años que pidió la defensa.

La mayoría de los documentos que filtró Teixeira estaban relacionados con la invasión rusa en Ucrania. Algunos contenían información sensible como movimientos detallados de tropas y hasta el calendario del suministro de armas a Kiev, según los investigadores.

Teixeira empezó a filtrar documentos en febrero de 2022 y no fue detenido hasta abril del año siguiente en la casa de sus padres cerca de Boston, tras semanas de investigaciones de las fuerzas de seguridad para esclarecer cómo información sensible del Pentágono estaba en internet.

El caso puso en un aprieto a Washington y suscitó interrogantes sobre los posibles fallos de seguridad, ya que el joven, que se había alistado en 2019 y tenía el tercer grado más bajo en la jerarquía, disponía de acceso a esos datos cruciales.

Esta filtración impulsó una reforma en el manejo de la información clasificada.

