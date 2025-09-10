Explosión de camión de gas causa pánico en CDMX y deja 57 heridos

Este miércoles 10 de septiembre, ocurrió una explosión de un camión de gas en una avenida transitada en una localidad de la Ciudad de México . De acuerdo con la alcaldesa de la ciudad, hay al menos 57 personas heridas , 19 de ellas de gravedad con quemaduras de segundo y tercer grado. Todos han sido trasladados a hospitales, mientras que las autoridades controlan los daños.

El vehículo explotó cuando se desplazaba por el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, un distrito bastante poblado de la capital mexicana.

“No hay ningún fallecido hasta este momento”, dijo Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil local. Además, reportó que los heridos se encuentran recibiendo atención en varios centros médicos.

Las imágenes difundidas en redes sociales, tomadas por personas cercanas al puente, muestran un potente estallido. Después del estruendo, se observan nubes de humo negro y llamaradas que se extendían al cielo, visibles desde gran distancia.

En algunas imagenes, se observan a personas cubiertas de quemaduras, siendo atendidos por las autoridades después de huir del lugar del incendio. En otro video, aparecen personas huyendo aterradas de las llamaradas.

La Secretaría de Gestión de Riesgo y Protección Civil explicó que, aunque desconocen los motivos del accidente, aproximan que el camión transportaba más de 49 mil litros de gas licuado. Además, reportaron que18 vehículos y una moto, que estaban transitando cerca, también resultaron afectados.

La alcaldesa Clara Brugada informó que los bomberos se trasladaron al lugar del accidente y consiguieron controlar las llamas.

#MUNDO Un camión que transportaba gas explotó en el puente de la Concordia en Iztapalapa, al este de Ciudad de México.



Al menos 57 personas se encuentran heridas, 19 de ellas en estado grave, con quemaduras de segundo y tercer grado.



Vía @ztatianarh https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/ZV1pPNhOJL — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 10, 2025

🔴 #AHORA | Choca y estalla un camión cisterna repleto de gas en la Ciudad México. Reportes de varios heridos. pic.twitter.com/mIQBb82gHp — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 10, 2025

Más detalles sobre el caso