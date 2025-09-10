Explosión de camión de gas causa pánico en CDMX y deja 57 heridos

Internacional

Explosión de camión de gas causa pánico en CDMX y deja 57 heridos

Ráfagas de fuego se extendieron por el Puente de la Concordia.

Redacción AFP

y

|

Bomberos controlan el incendio causado por la explosión de un camión de gas, en la Ciudad de México. (Foto Prensa Libre: EFE).

Bomberos controlan el incendio causado por la explosión de un camión de gas, en la Ciudad de México. (Foto Prensa Libre: EFE).

Este miércoles 10 de septiembre, ocurrió una explosión de un camión de gas en una avenida transitada en una localidad de la Ciudad de México. De acuerdo con la alcaldesa de la ciudad, hay al menos 57 personas heridas, 19 de ellas de gravedad con quemaduras de segundo y tercer grado. Todos han sido trasladados a hospitales, mientras que las autoridades controlan los daños.

El vehículo explotó cuando se desplazaba por el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, un distrito bastante poblado de la capital mexicana.

“No hay ningún fallecido hasta este momento”, dijo Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil local. Además, reportó que los heridos se encuentran recibiendo atención en varios centros médicos.

Las imágenes difundidas en redes sociales, tomadas por personas cercanas al puente, muestran un potente estallido. Después del estruendo, se observan nubes de humo negro y llamaradas que se extendían al cielo, visibles desde gran distancia.

EN ESTE MOMENTO

Una familia pasa por un muro derrumbado de una tienda tras la serie de terremotos que sacudieron la zona de Santa María de Jesús. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Arévalo propone fondo de indemnización para víctimas de sismos en Santa María de Jesús

Fotograma que muestra a la niña fallecida, Kimberly Evanelia Gómez, y la escuela Juan Manuel Aguirre con el techo desplomado tras el accidente en Chiquimula.

Dueño de edificio es condenado tras desplome de techo que mató a una niña en Chiquimula

En algunas imagenes, se observan a personas cubiertas de quemaduras, siendo atendidos por las autoridades después de huir del lugar del incendio. En otro video, aparecen personas huyendo aterradas de las llamaradas.

La Secretaría de Gestión de Riesgo y Protección Civil explicó que, aunque desconocen los motivos del accidente, aproximan que el camión transportaba más de 49 mil litros de gas licuado. Además, reportaron que18 vehículos y una moto, que estaban transitando cerca, también resultaron afectados.

La alcaldesa Clara Brugada informó que los bomberos se trasladaron al lugar del accidente y consiguieron controlar las llamas.

Más detalles sobre el caso

ESCRITO POR:

Redacción AFP

Lee más artículos de Redacción AFP
Mariana Torres Ruano

Mariana Torres Ruano

Lee más artículos de Mariana Torres Ruano

ARCHIVADO EN:

CDMX Ciudad de México Explosiones México Tendencias internacionales 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS