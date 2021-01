Facebook, Instagram y Twitter bloquean la cuenta de Trump por estas razones

Las respuestas de los gigantes de las redes sociales ocurren luego de que el presidente repitiera en esas plataformas sus falsos alegados de fraude y otras irregularidades en la elección que perdió frente al demócrata Joe Biden.

Facebook y YouTube primero eliminaron videos publicados por Trump, y Twitter hizo lo mismo cuando las plataformas afirmaron que estaba incitando a protestas violentas de sus partidarios, que irrumpieron en el edificio del Capitolio de Estados Unidos.

“Esta es una situación de emergencia y estamos tomando las medidas de emergencia apropiadas, incluida la eliminación del video del presidente Trump”, dijo el vicepresidente de integridad de Facebook, Guy Rosen, en un tuit.

“Lo eliminamos porque, en general, creemos que contribuye, en lugar de disminuir, el riesgo de violencia continua”.

— Guy Rosen (@guyro) January 6, 2021