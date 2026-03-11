Favia Velásquez: los detalles del caso de la guatemalteca que falleció por heridas de bala en Georgia

Medios internacionales informaron que en Georgia, EE. UU., una mujer guatemalteca de 24 años habría fallecido en un ataque armado, y que el presunto responsable del crimen sigue prófugo.

De acuerdo con Univisión, la víctima fue identificada como Favia Naely Vicente Velásquez. Las autoridades afirmaron que el cuerpo de la mujer fue hallado en Waldrep Circle, alrededor de las 8 horas.

Las autoridades tienen la hipótesis de que el crimen ocurrió el 6 de marzo.

La Policía afirmó que Velásquez “había fallecido en el lugar debido a heridas de bala”. Además, el cuerpo de la mujer fue trasladado a la Oficina del Examinador Médico del condado de Cobb, según Univisión.

Medios locales habrían dado más detalles sobre Favia Velásquez, como que era originaria del caserío Chipuertá, aldea San Vicente Buenabaj, municipio de Momostenango, Totonicapán.

“En este momento de profundo dolor, se solicita el apoyo solidario de amigos, vecinos y personas de buen corazón, con el fin de recaudar apoyo económico que permita cubrir los gastos correspondientes al proceso de repatriación de sus restos mortales hacia Guatemala”, afirma un supuesto mensaje de la familia que se ha viralizado en redes sociales.

Medios como Infobae afirmaron que la Unidad de Delitos Graves del condado de Cobb continúa con las investigaciones para encontrar al responsable de la muerte de Favia.

