FBI devuelve a México manuscrito robado firmado por Hernán Cortés en 1527

La Embajada de Estados Unidos en México informó que un manuscrito robado, firmado por el conquistador español Hernán Cortés, fue devuelto este 14 de agosto por la Oficina Federal de Investigación (FBI, en inglés) al Gobierno de México.

“La repatriación de este valioso artefacto cultural —que las autoridades creen fue robado en la década de 1980 o 1990— fue el resultado de una estrecha colaboración entre el FBI, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, el Departamento de Justicia y el Gobierno de México”, indicó la representación diplomática en un mensaje en la red social X.

Además, la embajada estadounidense citó una publicación del FBI en la que la agente Jessica Dittmer señaló que el documento “se trata de una página original del manuscrito que fue firmada por Hernán Cortés el 20 de febrero de 1527”.

Según Dittmer, el documento “describe el pago de pesos de oro común para los gastos de preparación para el descubrimiento de las tierras de las especias, por lo que realmente da una idea de la planificación y preparación para el territorio inexplorado de aquella época”.

El valioso documento es parte de los que, previamente, Estados Unidos entregó al Archivo General de la Nación en julio de 2023.

El 26 de agosto de 2021, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) de México, después de que, entre 2017 y 2020, especialistas reportaran como robados 10 documentos en las décadas de 1980 o 1990.

El caso estalló a raíz de que un grupo independiente de historiadores detectó que la casa de subastas Swann Galleries, en la Ciudad de Nueva York, ofertaba una orden real española dirigida a Cortés y Pedro de Alvarado en 1521, el año de la Conquista.

A escala global, las embajadas y consulados de México han recuperado más de 14 mil piezas culturales desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

El Ejecutivo mexicano ha combatido subastas en ciudades como Nueva York, París y Roma, donde han aparecido objetos robados o que pertenecen al patrimonio de México.

Además, se intensificaron las demandas ante gobiernos extranjeros para recuperar piezas arqueológicas y artísticas.

Bajo estos lineamientos, México busca preservar su patrimonio cultural e histórico, además de fortalecer alianzas estratégicas con autoridades extranjeras, lo que ha derivado en decomisos y cancelaciones de subastas.