Arévalo y Sheinbaum hablarán sobre seguridad fronteriza y energía en reunión este 15 de agosto

Política

Arévalo y Sheinbaum hablarán sobre seguridad fronteriza y energía en reunión este 15 de agosto

Bernardo Arévalo y Claudia Sheinbaum tratarán temas de interés común como la seguridad fronteriza y la conexión ferroviaria, entre otros asuntos.

|

ARÉVALO ANUNCIA REUNIÓN CON PRESIDENTA DE MÉXICO

El presidente Bernardo Arévalo explica los temas que tratarán con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, se reunirá este viernes 15 de agosto con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Belice, Johnny Briceño, para abordar diversos temas de interés común como la seguridad fronteriza y la conexión ferroviaria, entre otros asuntos.

Así lo confirmó este lunes 11 de agosto Arévalo en rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, donde detalló que el encuentro tendrá lugar en Guatemala, inicialmente, y posteriormente los mandatarios se trasladarán a México.

La reunión será primero entre Arévalo y Sheinbaum en el departamento guatemalteco de Petén, unos 500 kilómetros al norte de la ciudad de Guatemala, y después en Campeche, México, ya con Briceño presente, explicó el gobernante.

Explicó que con Sheinbaum se abordarán temas de interés mutuo como energía, seguridad fronteriza, la conexión ferroviaria e infraestructura.

EN ESTE MOMENTO

Walter Ramiro Mazariegos Biolis incluido en la Lista Engel

Walter Mazariegos tiene mayoría en un CSU con un 65% de sus miembros pendientes de ser renovados

Sismo en Guate

Sismos de 5.9 y 3.0 grados se registran este 10 de agosto en el Pacífico y en Sacatepéquez

Arévalo de León recordó México “es un gran aliado” y que la reunión es también “con el objetivo” de “mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de ambos países”.

El encuentro en tierras mexicanas será en el sitio arqueológico Calakmul, en Campeche, donde se sumará Briceño.

Por su parte, el canciller guatemalteco, Carlos Martínez Alvarado, precisó que la agenda de trabajo con México incluye el tema migratorio, en aspectos como trabajo temporal de guatemaltecos en el país que gobierna Sheinbaum.

Será la primera reunión entre Arévalo y Sheinbaum, quienes asumieron sus cargos en 2024.

LECTURAS RELACIONADAS

AME8666. BOGOTÁ (COLOMBIA), 08/08/2025.- Combo de fotografías de archivo del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo (i) y su homóloga de México, Claudia Sheinbaum. Sheinbaum y Arévalo, sostuvieron este viernes una llamada telefónica para coordinar su primer encuentro bilateral, previsto para la próxima semana en el sureste mexicano, con el objetivo de fortalecer la relación entre ambos países y acercar a sus pueblos. EFE/ Mariano Macz/ Sáshenka Gutiérrez ARCHIVO

Sectores proponen una agenda más amplia para reunión bilateral entre Guatemala y México

(FILES) (COMBO) This combination of file pictures created on January 14, 2025 shows then former US President and Republican presidential candidate Donald Trump (L) after speaking during an election night event at the West Palm Beach Convention Center in West Palm Beach, Florida, on November 6, 2024; and Mexico's President Claudia Sheinbaum during an event to mark her first 100 days in office at the Zocalo Square, Mexico City, Mexico on January 12, 2025. Mexico said on August 8, 2025 that it "would not accept" the deployment of US military forces on its soil to combat drug cartels, after the US embassy in Mexico released a statement saying both countries would use "every tool at our disposal to protect our peoples" from drug trafficking groups. (Photo by Jim WATSON and Rodrigo Oropeza / AFP)

Gobierno de México niega permiso a fuerzas militares de Estados Unidos para operar en su territorio contra cárteles

La delegación de Guatemala estará integrada por los responsables de los ministerios de Defensa, Gobernación, Energía y Minas, Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores y también por miembros del Instituto Guatemalteco de Migración. EFE.

Para leer más: La Mesilla, Huehuetenango: ¿Qué ha cambiado después de un mes de la balacera entre supuestos narcos y policías mexicanos?

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Bernardo Arévalo Claudia Sheibaum Guatemala México Seguridad fronteriza 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre