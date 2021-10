Fiesta al estilo de El Juego del Calamar desata críticas contra padres de niña de 5 años

Sin embargo, el contenido de la serie claramente no es apto para todo el público y los mecanismos de protección para menores en la plataforma no permiten mantenerlos alejados de contenido para adultos.

El alto contenido de violencia ha sido una de las críticas de algunos grupos que piden a Netflix colocar alguna advertencia para que los niños no consuman la producción.

A pesar de los pedidos, la plataforma continúa promocionando la producción y cada día se conocen noticias y sucesos causados por personas que la ven.

El caso reciente es el de una niña, cuyos padres tuvieron la idea de organizar su fiesta de cumpleaños con la temática de los protagonistas y características de El Juego del Calamar.

Según se indica en medios internacionales, se trata de una pequeña de 5 años, cuyo rostro ha sido cubierto en fotografías para proteger su identidad.

En las imágenes se observa a la pequeña vestida como la muñeca que figura en el primero de los retos, en el que jugadores deben permanecer quietos para no morir baleados.

Alrededor, se observan figuras de los guardias y personal de seguridad que resguarda el lugar donde se llevan a cabo las competencias, así como globos y otros artículos de fiesta.

Las críticas hacia los padres de familia no se han hecho esperar, pues supuestamente la muñeca es el personaje favorito de la niña en la violenta serie.

Los internautas indican que puede ser difícil pedirles a adolescentes que no vean ese tipo de contenido, debido a los pocos controles que se tiene con ellos; sin embargo, señalan que los niños no deben ser expuestos a ese tipo de contenido pues no tienen la capacidad de elegir lo que ven.

Durante los capítulos de la producción, más de 400 jugadores deben participar en juegos infantiles con el objetivo de avanzar al siguiente, de lo contrario morirán de las formas más violentas imaginables.

Un jugoso premio en efectivo es el anhelo de los participantes, quienes en su mayoría están sumergidos en millonarias deudas y con su vida destruida; esto les motiva a tomar la última oportunidad para resolver sus problemas y enfrentarse a la muerte.