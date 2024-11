Fiscal pide suspender caso contra Trump por buscar revertir resultados electorales en 2020

Recordando que el presidente electo será juramentado el 20 de enero, el fiscal especial Jack Smith motivó su pedido por la necesidad de dar a la acusación “el tiempo para analizar esta situación sin precedentes y determinar el curso a seguir en conformidad con la política del Departamento de Justicia”.

Smith indicó que presentará “el resultado de las deliberaciones” de aquí al 2 de diciembre.

El fiscal especial y el Departamento de Justicia iniciaron el miércoles discusiones con el objetivo de suspender las investigaciones federales instruidas por Smith contra Trump, reportaron varios medios estadounidenses.

Consultado por la AFP, el Departamento de Justicia rechazó hacer cualquier comentario.

Durante más de 50 años, la cartera ha adoptado la política de no investigar a un presidente en ejercicio.

