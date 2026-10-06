“Fotos a su casa”: así habría operado la mujer detenida en EE. UU. por espiar al hijo del presidente de Taiwán

El pasado 5 de octubre, el FBI informó sobre la captura de una mujer presuntamente señalada de espiar a un familiar del presidente de Taiwán, Lai Ching-te, presuntamente por órdenes del Gobierno de China.

El director del FBI, Kash Patel, dijo en sus redes sociales que la mujer presuntamente fue enviada por China para "vigilar de cerca a un familiar del presidente de Taiwán en suelo estadounidense".

Según Patel, la mujer habría tomado fotografías y videos de los familiares de Ching-te, así como de sus matrículas de vehículos.

La mujer fue identificada como Wanying Zhang, de 34 años y residente de la ciudad de Irvine. Fue arrestada el pasado 4 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles debido a una denuncia federal que la acusaba de ser "una agente no registrada".

Zhang, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, habría llegado a Seattle en 2025 y, siguiendo órdenes del Gobierno de China, habría "vigilado muy de cerca a un familiar cercano de un alto cargo taiwanés".

El FBI añadió que la mujer coordinó el viaje a EE. UU. por medio de un socio y que empleó "técnicas de espionaje" para no ser detectada.

We just arrested a Chinese foreign agent at LAX attempting to depart for China.



Wanying Zhang, aka “Heather,” 34, of Irvine, was arrested today by @FBILosAngeles on a federal complaint charging her with acting as an unregistered agent of the People’s Republic of China.… pic.twitter.com/6YHoeErg5B — F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) October 4, 2026

Además, la acusación contra Zhang presentó como evidencias mensajes de texto que ella habría intercambiado con otros "espías" sobre su seguimiento.

También se presentaron evidencias visuales, como imágenes tomadas con cámaras de seguridad que muestran a Zhang sentada en un vehículo junto a un supuesto cómplice.

Wanying Zhang, 34, a.k.a. "Heather Zhang," of Irvine, was arrested Sunday by the FBI after she was charged in a federal criminal complaint with acting in the United States as an unregistered agent of the government of the People’s Republic of China (“PRC”), including by… pic.twitter.com/A3X7JbUnFi — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) October 5, 2026

Las dos personas habrían tomado fotografías de la casa del familiar del presidente taiwanés, que las autoridades presumen que se trata de su hijo, Ting-Yu Lai.

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