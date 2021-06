Frente a dos niños y a sangre fría : el intento de asesinato que indigna a Nueva York

El Departamento de Policía de Nueva York, EE. UU., pidió ayuda este viernes 18 de junio a los detectives del sector para identificar y localizar a dos hombres que protagonizaron un ataque con múltiples disparos frente a dos niños.

De acuerdo con los informes, el departamento de policía pidió ayuda a través de su cuenta de Twitter y en la publicación agregó el video en el que se observa a un hombre con sudadero rojo corriendo, mientras es perseguido por otro que está vestido de negro y utiliza un pasamontaña.

Según lo que se observa en el video, el hombre del pasamontaña dispara en diversas ocasiones a la víctima, quien se tropieza con una niña y un niño que caminaban por el lugar. Al momento del suceso, el hombre de rojo cae al suelo con los menores, mientras el otro hombre continúa disparando sin importarle herir a los menores.

🚨Please Share@NYPDDetectives need your help identifying & locating the 2 men seen in this video shooting another man near 1551 Sheridan Ave. in the Bronx.

Yes, those are children with the victim, who were very fortunately not injured.

Call @NYPDTips at #800577TIPS with info. pic.twitter.com/jiQE9MdKep

— NYPD NEWS (@NYPDnews) June 18, 2021