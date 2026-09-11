“Fue el malo de Sebastián”: cómo el hijo de Jonathan Meléndez identificó al presunto asesino de su familia

Han pasado 10 días desde el crimen contra el tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, y su familia dentro de su departamento en Atizapán.

El pasado 9 de septiembre se reanudó la audiencia inicial en contra de Diego Sebastián y Gerardo Cisneros, presuntos responsables del crimen.

Lo que llamó la atención fue que la defensa de las víctimas declaró que el hijo de seis años, único sobreviviente del crimen, habría reconocido a Diego Sebastián cuando se encontraba en su departamento.

La información fue confirmada por el periodista de N+ Foro, Arturo Sierra, quien agregó que el menor "está aún en estado de shock".

"Durante esta audiencia se dijo que este pequeño también logró identificar a Diego, que estaba en la casa de sus padres", relató el periodista.

"El menor no había podido hacer ninguna declaración ante el Ministerio Público debido a que aún está en estado de shock", agregó.

Otro programa, llamado "Noticias con Nacho Lozano", habría revelado la frase que usó el menor para identificar al presunto responsable del crimen.

"¿Cuáles fueron las palabras del único testigo?... Fue el malo de Sebastián", habría dicho el menor.

Los medios locales también obtuvieron declaraciones del hermano de la esposa de Meléndez, quien dio detalles del estado del menor.

"Diego está en perfecto estado, está apoyado por sus dos abuelas, materna y paterna. Agradecemos a la Fiscalía por su pronta reacción", dijo el hermano de la esposa de Meléndez al medio Noticias Telemundo.

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