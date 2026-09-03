Un préstamo y una discusión: las hipótesis de la muerte del tecladista de Camilo Séptimo y su familia

La muerte de Jonathan Meléndez, tecladista y productor de la banda de rock mexicana Camilo Séptimo, así como la de toda su familia en su vivienda en Atizapán de Zaragoza, ha causado consternación y muchas dudas sobre el porqué de lo ocurrido.

El homicidio múltiple ocurrió el pasado 2 de septiembre, y las autoridades han comenzado las investigaciones para esclarecer los motivos que llevaron a cometer el crimen.

De forma preliminar, las autoridades detuvieron a dos posibles sospechosos del crimen: Diego Sebastián "N", presunto responsable y socio comercial del artista; y Gerardo "N", aparente chofer que habría llevado al atacante al departamento de Meléndez.

Las investigaciones preliminares señalan que Diego Sebastián habría aprovechado la confianza del músico para ingresar a su domicilio y cometer los asesinatos.

Algunas fuentes federales señalaron también que una de las líneas de investigación apunta a que el crimen se habría originado por un robo, derivado de la relación comercial entre Meléndez y Sebastián.

Según el medio Infobae, Sebastián habría acudido al domicilio de Meléndez porque supuestamente el músico contaba con dinero en efectivo e incluso activos digitales, como criptomonedas.

Otros detalles fueron revelados por el periodista especializado en seguridad Carlos Jiménez. Según su versión, el músico y su socio se habrían reunido antes del ataque debido a un supuesto préstamo y ambos habrían discutido antes de que Sebastián cometiera los asesinatos.

El préstamo, de acuerdo con Jiménez, habría sido por la cantidad de 300 mil pesos mexicanos, un aproximado de Q135 mil 310.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado públicamente las hipótesis sobre el origen del crimen ni tampoco ha revelado más detalles de la investigación.

🔹 "DE LO MÁS DIFÍCIL QUE HE VISTO": C4 JIMÉNEZ REVELA DETALLES DEL MULTIHOMICIDIO DEL TECLADISTA DE CAMILO SÉPTIMO Y SU FAMILIA



🎾 El presunto agresor, identificado como Diego Sebastián Rosén Ferlini, era socio y cercano a Jonathan Samuel Meléndez, con quien incluso había… pic.twitter.com/bzo8nlc9RH — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 3, 2026

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