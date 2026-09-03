Un video y un sobreviviente: la cronología del crimen contra Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo y su familia

Jonathan Meléndez fue un músico y productor de la banda de rock Camilo Séptimo, recordado por ser tecladista y darle ese sonido "psicodélico" y "espacial" a las canciones de la banda, originaria de Ciudad de México.

Sin embargo, Meléndez ha sido tendencia no por alguna canción de la banda o algún trabajo solista, sino por un trágico hecho en el que él, junto a toda su familia, perdió la vida dentro de su vivienda en Zaragoza, México.

Durante la madrugada del pasado 2 de septiembre, las autoridades hallaron en el interior de la residencia del músico, ubicada en el municipio de Atizapán, su cuerpo, junto con el de su esposa embarazada, Ana Paula; su hija de tres años; una joven que era trabajadora del hogar; e incluso el de su mascota.

El hallazgo de los cuerpos ocurrió en los primeros minutos del miércoles, luego de que vecinos de la torre en la que vivía la familia alertaran a las autoridades sobre gritos y detonaciones de arma de fuego en el interior del departamento.

Posterior a los hechos, las autoridades detuvieron ese mismo 2 de septiembre a dos presuntos responsables del homicidio múltiple, identificados como Diego Sebastián "N" y Gerardo "N".

El primero habría sido el supuesto responsable de asesinar al músico y a toda su familia, además de confirmarse que era socio comercial del artista.

Pero ¿cómo fueron los hechos? Cámaras de seguridad del edificio donde vivía Meléndez habrían evidenciado al presunto responsable del crimen, mientras que las líneas de investigación de las autoridades apuntan a un supuesto robo.

La cronología de los hechos

Diego Sebastián "N", presunto responsable de los asesinatos, habría ingresado el pasado 1 de septiembre, entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes, al domicilio de Meléndez, en el fraccionamiento "Grand Viure".

Gerardo "N", el segundo detenido, habría sido el chofer de Sebastián y lo habría llevado a la vivienda de Meléndez en un automóvil tipo KIA, con placas de circulación A84BMZ de Ciudad de México.

Una cámara de seguridad del elevador del edificio mostraría a Sebastián "N" antes de presuntamente cometer el asesinato, en la que se le ve vestido de negro y con una gorra.

Según medios locales, el presunto asesino habría ingresado al penthouse uno, ubicado en el noveno piso de la Torre cuatro, y habría asesinado a Meléndez, a su esposa embarazada, a su hija, a la trabajadora del hogar y a una mascota.

El día de los asesinatos, Meléndez se encontraba en su departamento con un amigo y le dijo que iba a reunirse ese día con Sebastián "N", ya que, al parecer, tenía la hipótesis de que pretendía defraudarlo con propiedades que ambos rentaban por medio de la plataforma Airbnb.

Meléndez le habría dicho a su amigo que, si no se comunicaba por teléfono con él, avisara inmediatamente a las autoridades.

Fue así que, a las 23 horas del 1 de septiembre, y al no recibir respuesta del artista, su allegado fue a su vivienda y descubrió la escena del crimen.

Cuando la Policía llegó, encontró los cuerpos de las víctimas maniatados y con heridas provocadas por arma de fuego.

Durante la inspección, las autoridades escucharon un llanto dentro de la casa. Al inspeccionar el lugar, encontraron a un niño de seis años, hijo de las víctimas, quien se habría escondido cuando ocurrieron los hechos. Fue resguardado inmediatamente por la Policía.

Las autoridades determinaron que la familia llevaba apenas un mes en el penthouse, el cual habían ocupado bajo una modalidad de renta.

Además, el presunto asesino de la familia ya había sido denunciado con anterioridad por su supuesta participación en casos de fraude.

Los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

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