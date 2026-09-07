¿Enviados a prisión? Qué pasó con los sospechosos de la muerte del tecladista de Camilo Séptimo y su familia

El pasado 6 de septiembre una jueza dictó prisión preventiva contra Diego Sebastián "N" y Gerardo "N", presuntos responsables de la muerte de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, y de su esposa, hija, mascota y empleada doméstica dentro de su vivienda.

Los dos presuntos responsables son señalados del delito de homicidio, interrupción del embarazo, homicidio en agravio de mujer y menor de edad, y crueldad animal.

Por su parte, la defensa de los dos presuntos responsables habría solicitado la duplicidad del término constitucional para que se resuelva la situación jurídica de Sebastián "N" y Gerardo "N".

Es decir, los imputados y su defensa legal solicitaron extender el plazo legal (de 72 a 144 horas) para que un juez determine su situación jurídica, este tiempo le da a la defensa tiempo extra para recabar pruebas, petición que la jueza aprobó y determinó que la diligencia se lleve a cabo el miércoles 9 de septiembre a las 09:30 horas.

Esto para que la defensa de los imputados aporte datos de prueba a su favor luego de que una jueza declaró legal su arresto por lo que los sujetos permanecerán recluidos en el Penal de Barrientos, en el Estado de México.

El homicidio múltiple ocurrió el 1 de septiembre. Meléndez, de 38 años, fue asesinado junto con su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar, mientras que uno de los hijos del músico de la banda mexicana de seis años fue localizado con vida.

Las autoridades detuvieron a Diego Sebastián “N”, identificado por la Fiscalía como socio del músico y probable autor del crimen, y a Gerardo “N”, señalado por su posible participación.

El sábado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a cargo de la investigación, informó que encontró el carro en el que escaparon los imputados luego de que Diego Sebastián asesinó a la familia y dentro estaba una caja fría abierta, de la cual fue sustraído un dispositivo con las claves de las criptomonedas, por un monto estimado de 30 millones de pesos (US$1,78 millones), presunto móvil del crimen.

El pasado viernes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, señaló que existía una relación previa, que calificó de “comercial”, entre Meléndez y Diego Sebastián.

“Tenía una relación comercial, por decirlo así, o de cierta sociedad con el padre de familia (Meléndez)”, afirmó García Harfuch durante la conferencia presidencial celebrada este viernes en Zacatecas.

El funcionario confirmó que antes del crimen también hubo una exigencia económica y amenazas contra Meléndez. “Lo que sí es un hecho es que estaba exigiendo dinero, hubo una exigencia, hubo ciertas amenazas y se comete este lamentable multihomicidio”, sostuvo.

⚖️ Debaten acusaciones de la Fiscalía en caso de Atizapán

Diego Sebastián y Gerardo cuentan con abogados que cuestionan y analizan los argumentos presentados por la Fiscalía del Estado de México.

La primera audiencia tuvo una duración de ocho horas.

Ambos enfrentan acusaciones… pic.twitter.com/mtx53JoKbb — Periodico Quequi (@PeriodicoQuequi) September 7, 2026

Lea también: Un préstamo y una discusión: las hipótesis de la muerte del tecladista de Camilo Séptimo y su familia