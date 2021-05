Fuertes truenos y relámpagos: el inusual fenómeno que no se producía desde 1960 y que sorprendió a Perú

Desde la madrugada de este lunes 24 de mayo, los vecinos de los distritos ubicados al noreste de Lima comenzaron a compartir en las redes sociales imágenes de los rayos y truenos que los despertaron después de una densa noche de neblina, característica del invierno costero.

El alboroto en la ciudad fue seguido por una intensa lluvia que se extendió por casi toda Lima por unas dos horas y finalmente la descarga nubosa dio pase a un día soleado.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó en su cuenta de Twitter que los rayos y truenos inusuales en Lima respondieron al ingreso de la Depresión Aislada en Niveles Altos (Dana) Tania.

“Esta tormenta inusual se desplaza hacia el sur. Un fenómeno similar ocurrió el 25 de abril de 1960. No está relacionado al (fenómeno del) Niño”, agregó la fuente oficial.

El Senamhi indicó que mantiene la vigilancia de la posible repetición de este fenómeno de rayos y truenos en Lima y litoral costero central y sur durante las próximas 36 horas.

El director de Pronóstico del Senamhi, Nelson Quispe, declaró al programa América Noticias que el clima de Lima “no es de estas características; sin embargo, estas situaciones suelen presentarse con un periodo de retorno mucho más allá de los 50 años”.

Quispe recomendó a la población no subir a los techos o azoteas de las casas, cuando se producen rayos y truenos, ni tampoco pararse cerca a objetos metálicos para evitar una descarga eléctrica que puede ser mortal.

De otro lado, el secretario general de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), Wilber Ruiz, explicó a RPP Noticias que el fenómeno ha sido “muy corto, que habrá durado unos 40 minutos, no más”, al descartar que haya producido algún retraso en los vuelos aéreos.

“El pronóstico ahora es cielo claro y sin ningún problema”, añadió.

Los únicos trabajadores que suspendieron sus actividades por algunos minutos fueron los pescadores artesanales que zarparon de la costa limeña en la madrugada y fueron algunos de los que reportaron inicialmente el fenómeno climático.

Usuarios de Lima, Perú, reportaron en sus diferentes perfiles de redes sociales, las imágenes que captaron del fenómeno inusual que se registró este lunes 24 de mayo.

Esto me hizo correr más rápido que los circuitos que me hago todas las mañanas xD. Me jodieron mi rutina :c #Apocalipsis #truenosenlima #Tormenta #Lima pic.twitter.com/IqpeVdygfx

