Fuerzas de EE. UU. deben marcharse “vivas o muertas”, amenaza líder de Hizbulá

“En los próximos días y semanas, EE.UU. debe abandonar la región. La alternativa a que (los soldados) se marchen vivos, es que lo hagan muertos, en ataúdes”, advirtió Nasralá en un largo discurso retransmitido por televisión, el segundo que ofrece desde el asesinato de Soleimaní.

El líder afirmó que la respuesta al bombardeo selectivo que EE.UU. efectuó la madrugada del 3 de enero en Bagdad contra líderes militares chiíes “no es una sola operación sino un largo camino que debe llevar a cancelar la presencia de las fuerzas americanas de la región”.

Asimismo, agregó que el ataque lanzado por Irán el 8 de enero en represalia por la muerte de Soleimaní contra la base militar de Ain al Asad, en suelo iraquí y con presencia de tropas estadounidenses, “no es el final, es una bofetada”.

“Los americanos dicen que el mundo es más seguro después de la muerte de Soleimaní, pero yo les digo que van a descubrir que están equivocados con la sangre y el mundo no va a ser el mismo después de la muerte de Soleimaní”, vaticinó Nasralá.

Esta no es la primera vez que el clérigo jura venganza por el asesinato del comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraní, destacado aliado de Hizbulá y que coordinaba la lucha de las milicias chiíes en Siria en el bando del presidente Bachar al Asad.

A pesar de la presencia de Hizbulá en el Líbano, Washington tiene una estrecha relación con el país de los cedros y aporta sumas de dinero para apoyar a las tropas libanesas así como otros proyectos humanitarios.

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió nuevamente este domingo a Irán que no mate a los manifestantes descontentos por el derribo de un avión civil en la República Islámica, mientras su secretario de Defensa dejaba la puerta abierta a pláticas con Teherán sin condiciones previas.

La advertencia de Trump se da en momentos en que el régimen iraní enfrenta en las calles el enojo de los manifestantes y en un contexto de alta tensión entre Washington y Teherán.

“A los líderes de Irán: NO MATEN A SUS MANIFESTANTES”, tuiteó Trump, advirtiendo que el mundo y “más importante, Estados Unidos, está mirando”.

To the leaders of Iran – DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020