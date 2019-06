Groenlandia se encuentra en su pico histórico de deshielo a causa del cambio climático

En la foto tomada por Steffen M. Olsen, del Instituto Metereológico Danés (DMI), se pude ver como siete perros avanzan con el agua a la mitad de las patas, mientras impulsan un trineo.

En en horizonte no se observa más que agua y al fondo un conjunto de pequeñas montañas.

Olsen tomó la foto mientras iba a recoger instrumental de monitoreo oceanográfico y metereológico en el hielo marino.

La imagen corresponde al noroeste de Groenlandia, es alarmante saber el nivel que ha alcanzado el deshielo en el Ártico.

Desde que se registran este tipos de datos nunca había sido tan grande el deshielo.

Communities in #Greenland rely on the sea ice for transport, hunting and fishing. Extreme events, here flooding of the ice by abrupt onset of surface melt call for an incresed predictive capacity in the Arctic @BG10Blueaction @polarprediction @dmidk https://t.co/Y1EWU1eurA

— Steffen M. Olsen (@SteffenMalskaer) June 14, 2019