Guatemalteco evitó ser detenido por ICE tras pasar más de 9 horas en un techo

Desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han generado mayor preocupación en la comunidad de migrantes latinoamericanos, ya que miles de personas indocumentadas viven con el miedo a la deportación.

De acuerdo con el zar de la frontera, Tom Homan, los agentes migratorios llevan a cabo operativos en distintos estados del país con el objetivo de capturar al menos a 1,200 personas indocumentadas cada día. Por ello, las historias de estos migrantes están marcadas por el temor y la incertidumbre.

Ante esta situación en Estados Unidos, en redes sociales resaltó la historia de un migrante guatemalteco que, como trabajador indocumentado, tuvo que permanecer más de nueve horas en el techo de una casa en construcción para evitar ser arrestado por agentes de ICE que realizaron un operativo en su lugar de trabajo.

La grabación en la que el connacional logra evadir a las autoridades estadounidenses al escalar al techo de la vivienda se viralizó rápidamente en las plataformas digitales, tomando en consideración que, según el inmigrante, pudo idear un plan de escape gracias a su entrenamiento militar en las Fuerzas Especiales de Guatemala.

Rufero guatemalteco escapa de ICE

Tras viralizarse en redes sociales, el trabajador indocumentado guatemalteco llamó la atención de la cadena de televisión estadounidense Univisión, que logró contactarlo para realizar una entrevista sobre su hazaña en la ciudad de Spanish Fort, Alabama, donde se convirtió en uno de los "ruferos" más famosos del estado.

“Me esperaron durante horas y me pidieron cientos de veces que bajara del techo de la casa, pero cuando vi que el uniforme de los agentes decía ICE, supe que no tenía que hacerles caso”, comentó el connacional, quien actualmente se dedica a construir y reconstruir tejados en los Estados Unidos.

Lea más: ¡Una búsqueda en Google lo delató! Acusan a un hombre de asesinar a su pareja migrante

“Durante esas horas en el tejado, tuve la oportunidad de observarlos bien y lo primero que noté fue que no habían llevado un arnés de escalada para alcanzarme. Además, tampoco tenían el calzado adecuado para llegar hasta donde yo estaba”, agregó el migrante, quien no cedió a la presión de los agentes.

“Me encontraba en una propiedad privada y ellos no tenían una orden de arresto, así que solo debía esperar el momento exacto para escapar. Luego de varias horas, supe cuándo salir huyendo, pero lo malo fue que, cuando salté, me lastimé el brazo y no me di cuenta hasta después”, añadió el trabajador, quien decidió no revelar su nombre.

Posteriormente, tras escapar de la vivienda donde se encontraban los agentes, el indocumentado mencionó que se escondió en unos arbustos para recuperar el aire. En ese momento, escuchó que uno de los drones de ICE se acercaba a su posición, por lo que decidió seguir corriendo sin rumbo.

Mientras huía, el guatemalteco comenzó a escuchar los ladridos de los perros adiestrados para seguridad pública e investigación policial. Por esta razón, decidió quitarse la camiseta y dejarla entre unos arbustos, con el objetivo de confundir a los canes y ganar tiempo para alejarse lo más posible.