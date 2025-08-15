Guatemalteco intentó huir de una redada de ICE y murió al ser atropellado en una autopista

Un hombre que se cree huía de una redada de autoridades de inmigración estadounidenses murió el jueves 14 de agosto tras ser atropellado por un vehículo en una autopista, informó la policía.

Responsables municipales en Monrovia, cerca de Los Ángeles, dijeron que se llamó a la policía tras el reporte de las actividades de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un almacén de Home Depot, donde jornaleros buscan a menudo trabajo.

Durante la redada, un hombre corrió desde el estacionamiento de la tienda hacia la Autopista 210 en hora pico y fue atropellado por un vehículo. Aunque el migrante fue trasladado a un hospital, posteriormente fue declarado muerto, según informó la Patrulla de Caminos de California (CHP).

Un vocero de la patrulla de caminos de California dijo que el hombre, de 40 años, murió por sus heridas horas después en un hospital.

Las autoridades no pudieron proporcionar de inmediato la identidad del hombre. “La ciudad no ha recibido ninguna comunicación o información de ICE”, dijo a los medios Dylan Feik, administrador de la ciudad de Monrovia.

Sin embargo, la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), citada por el medio CNN, identificó al hombre como Roberto Carlos Montoya Valdés, de 52 años, originario de Guatemala.

Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), describió al hombre como una persona trabajadora, que solo buscaba cuidar a su familia.

El Departamento de Seguridad Interna explicó en una declaración que ninguno de los agentes migratorios persiguió al hombre, y que se enteraron del fallecimiento después de terminar con el operativo, que se saldó con el arresto de doce personas.

Las redadas se han intensificado en la última semana en las tiendas Home Depot, el pasado 6 de agosto agentes de ICE llegaron escondidos en un camión de mudanzas rentado y lograron arrestar el miércoles pasado a 16 trabajadores de México, Honduras y Guatemala, frente a un centro de jornaleros.

El operativo se realizó pese a la orden temporal emitida por una juez que prohíbe a los agentes de Inmigración detener a personas sin una sospecha razonable y basarse únicamente en la raza o etnia aparente; hablar español o inglés con acento; presencia en un lugar específico o el tipo de trabajo que realiza la persona, en al menos siete condados del área metropolitana de Los Ángeles.

La muerte del jornalero se suma a la del trabajador agrícola Jaime Alanís García, de 57 años, que falleció luego de caer de una altura de unos 9 metros, cuando buscaba huir de los agentes migratorios en una redada en una granja agrícola en Oxnard, California.