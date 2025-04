Guerra comercial contra EE. UU: La respuesta de la Unión Europea a los aranceles de Donald Trump

El lunes 7 de abril, la Comisión Europea propuso aplicar aranceles del 10% y del 25% a las importaciones de productos estadounidenses en la Unión Europea (UE), como respuesta a las medidas arancelarias que recientemente impuso el presidente Donald Trump a todo el acero y aluminio proveniente de Europa.

Según la agencia de noticias internacional con sede en Madrid, EFE, está previsto que los 27 estados miembros de la UE se pronuncien el miércoles 9 de abril con relación a esta primera respuesta del bloque europeo hacia los nuevos impuestos anunciados por el mandatario republicano el pasado 2 de abril.

De acuerdo con el documento publicado por la UE, los nuevos aranceles europeos se empezarán a aplicar a partir del próximo martes 15 de abril, siempre y cuando los 27 estados miembros estén de acuerdo con validar la lista de todos los productos que serán agravados, la cual fue propuesta por el Ejecutivo comunitario.

"Formalmente, lo que hacemos con este primer grupo de productos es no extender la suspensión de los aranceles con los que respondió el continente en el 2018 a la primera guerra comercial de Trump", agregó la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, quien está segura que la UE desea dialogar con EE. UU.

La lista de los productos que serán agravados a partir del próximo martes 15 de abril por parte de la UE incluye a: El maíz dulce, el arroz, los puros, los cigarrillos, los aceites esenciales, el calzado, el vidrio de seguridad, los vidrios ópticos y diversos tipos de muebles; conforme a lo expuesto por la Comisión Europea.

A su vez, el Ejecutivo comunitario, una de las siete altas instituciones de la UE, el cual ostenta la iniciativa legislativa y se encarga de dirigir la administración comunitaria, planea lanzar otra "extensa lista de productos estadounidenses" que tendrán que pagar aranceles de hasta el 25% a partir del próximo viernes 16 de mayo.

"Estas mercancías van desde los minerales y concentrados de cobre pasando por elementos muy específicos usados en la construcción de ingeniería civil como rieles ranurados, ciertos tipos de tubos metálicos, hasta gallinas ponedoras, diversos tipos de carne o café, por poner solo algunos ejemplos de la extensa lista", agregó Ribera.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea indicó que esta segunda lista de productos agravados será revelada en su totalidad el próximo viernes 2 de mayo, debido a que la UE debe cumplir con los tiempos de comunicación que establece la Organización Mundial de Comercio (OMC) en el continente europeo.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que la UE está lista para negociar con los Estados Unidos: "De hecho, les hemos ofrecido aranceles cero para bienes industriales, como hemos hecho con éxito con muchos otros socios comerciales", agregó la jefa del brazo ejecutivo de la UE.

"Europa está lista para un buen trato y lo mantenemos sobre la mesa. Pero también estamos preparados para responder a través de contramedidas y defender nuestro interés", añadió Ursula, quien fue respaldada por el ministro alemán de economía, Robert Habeck, al decir que su sueño era un mercado único transatlántico sin aranceles.

"La Unión Europea ha sido muy mala con nosotros. No se llevan nuestros coches... No se llevan nuestros productos agrícolas... Sin embargo, envían millones de coches al año... Eso ya no deber ser así, debe ser recíproco."



