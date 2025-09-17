Hacerse ciudadano en EE. UU. será más difícil: así cambia el examen de aprobación

El martes 16 de septiembre, la administración Trump anunció un cambio crucial en el proceso de naturalización de inmigrantes. Mediante el Registro Federal por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el gobierno declaró que, a partir de 2025, los postulantes tendrán que presentar un examen más riguroso.

También se crearon nuevas limitantes alrededor de los requisitos para el examen, reportó el medio local El Nuevo Herald. Destacaron que se incluyeron controles más estrictos para los antecedentes, limitar las exenciones médicas para evitar la prueba, evaluaciones más detalladas sobre el “buen carácter moral” de la persona y lanzar investigaciones en los vecindarios para comprobar la elegibilidad.

USCIS publicó los nuevos cambios para el examen de naturalización, que asimila más la rigurosa versión del 2008, comenta El Nuevo Herald. Entre las modificaciones, se encuentra:

Cuestionario se amplía a 128 posibles preguntas de historia y gobierno.

Durante la entrevista, tendrpan que responder 20 preguntas, en vez de 10 del año anterior.

Para aprobar, la persona necesita al menos 122 preguntas correctas.

Tendrán que presentar la nueva prueba las personas que soliciten su naturalización después de la oficialización del anuncio. Quienes ya presentaron el proceso o planean hacerlo los siguientes 30 días, no lo necesitan. Por su parte, las personas mayores de 65 años, tendrán un examen reducido de 10 preguntas, escogido de un banco especial del 20.

Mattheew Tragesser, el portavoz de USCIS, a través de El Nuevo Herald, declaró que la ciudadanía estadounidense, la más sagrada del mundo en su opinión, debe reservarse únicamente a los extranjeros que adopten los principios estadounidenses.

Estos cambios representan más tiempo de preparación para el examen, además de que elevar el riesgo de reprobar en el primer intento, lo que retrasa el estatus legal de la persona, además de generar más gastos. Quienes tengan entrevistas programadas en los siguientes tres meses, deben comenzar a estudiar los nuevos materiales publicados por USCIS.