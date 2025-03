Happy Cat Sanctuary: Un hombre y más de 100 gatos mueren en el incendio de un santuario

Durante la mañana de este lunes 31 de marzo, alrededor de las 7.15 horas, el propietario de un santuario para animales llamado Happy Cat Sanctuary ("Santuario de Gatos Felices", en español) y al menos 100 mascotas murieron debido a un incendio en la isla de Long Island, Nueva York, según informaron las autoridades policiales del estado.

El Departamento de Policía neoyorquino indicó que había más de 300 gatos dentro del santuario al momento del siniestro, por lo que el dueño decidió arriesgar su vida y regresar al lugar para intentar rescatar a la mayor cantidad posible de animales. Ante esta situación, se estima que logró salvar al 67 % de las mascotas presentes en la vivienda.

Por el momento, la investigación policial continúa para poder determinar la causa del incendio. Sin embargo, las autoridades informaron que el propietario del santuario, Chris Arsenault, de 65 años, fue hallado sin vida en la parte trasera de su casa, luego de regresar "varias veces" para socorrer a los gatos “que quería con todo su corazón”.

“Este hombre vivía en una habitación con un mini refrigerador y un microondas; cada centavo que ganaba, todo lo que recolectaba, era para los animales. Era desinteresado, no tomaba nada para sí mismo. Esto es injusto”, expresó su vecina, Lisa Jaeger, quien mencionó que Chris había comenzado a rescatar gatos desde el 2006.

De acuerdo con sus amistades cercanas, el estadounidense Chris Arsenault comenzó a rescatar gatos hace más de 19 años, luego de haber caído en “una severa depresión” en diciembre del 2005, cuando su único hijo falleció a los 24 años, tras permanecer varios meses en coma debido a un accidente automovilístico en el barrio de Manhattan.

“Si vuelves a ver algunos de los videos, los gatos se le subían encima, estaban felices. Era un gran lugar para ellos y era seguro, hasta que sucedió esto”, añadió Lisa Jaeger, quien afirmó que los miembros de la comunidad dedicada al rescate de animales quedaron "muy devastados" al enterarse del incendio y de la muerte de Chris Arsenault.

“Todos conocíamos a Chris desde hace años, ya que nuestras organizaciones trabajan juntas en la comunidad. Si él necesitaba ayuda, llamaba a nuestra agencia; y si nosotros necesitábamos ayuda, lo llamábamos a él. Así es Long Island con los rescates de animales: todos unidos”, señaló John Spat, director del Servicio de Protección Animal.

“No habrá otro Chris Arsenault que haga todo esto. Lo que podemos hacer es tratar de continuar con lo que él estaba intentando lograr. Trataremos de avanzar y ayudaremos a que su organización siga adelante”, agregó Spat, quien espera que la investigación policial logre determinar la causa del incendio lo más pronto posible.

Por ahora, el Servicio de Protección Animal en Long Island, junto con varios grupos de rescate locales del condado de Suffolk, está colaborando en el rescate de los gatos que lograron sobrevivir al incendio en el santuario: “Había más de 300 en el lugar. Chris los rescató y los protegió del abuso, el acaparamiento y la negligencia”, indicaron.

“Chris le dedicó su vida al rescate y cuidado de los gatos. Después de la devastadora pérdida de su hijo Eric, encontró por accidente una colonia de 30 gatos enfermos. Los retiró del lugar y los cuidó hasta que recuperaron la salud. Fue entonces cuando supo que salvar vidas era su vocación y abrió el santuario”, señala el sitio web del lugar.

"He kept going back in and out of the house to get cats out, and then he went in and he didn't come out." >> https://t.co/Ef7DBg1C6H @CarolynGusoff pic.twitter.com/6mm9PPY4vT