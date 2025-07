“¡Hay muchas expectativas!”: Trump anuncia una futura reapertura de la prisión de Alcatraz

“El trabajo conceptual comenzó hace seis meses y varias empresas constructoras de prisiones están considerando colaborar con nosotros. Aún es un poco pronto, ¡pero hay muchas expectativas!“, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump dio detalles sobre el proyecto para revitalizar la famosa prisión mientras volaba hacia Washington, tras inaugurar un nuevo centro de detención para migrantes en Florida conocido como Alcatraz Caimán.

El republicano, que ha redoblado su dura política antiinmigrante desde su regreso a la Casa Blanca, dijo que la idea de reabrir Alcatraz se le ocurrió “debido a la violencia y la criminalidad” que permitió “la política de fronteras abiertas” de su antecesor, el expresidente Joe Biden.

“Y entonces, sucedió: vi una imagen de Alcatraz con un aspecto tan amenazador y dije: ‘Vamos a estudiar la renovación y reconstrucción de la famosa prisión de Alcatraz, situada en lo alto de la bahía, rodeada de tiburones. ¡Qué símbolo es, y será!'”, agregó.

Trump anunció que quería reabrir la prisión en mayo pasado después de poner el tema sobre la mesa en enero.

BREAKING: President Trump is COMMITTED to opening the famous prison, Alcatraz, offshore from San Francisco, California. “Various prison development firms are looking at doing it with us. Still a little early, but lots of promise!”



