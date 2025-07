“Aprenderán a huir de un caimán”, dice Trump a migrantes trasladados a “Alligator Alcatraz”

“Les vamos a enseñar a huir de un caimán. No corran en línea recta, corran así“, dijo Trump a los medios antes de partir hacia Florida desde la Casa Blanca, mientras hacía gestos de ‘zig zag’ con la mano, en referencia a cómo deberían correr los migrantes.

“Tus posibilidades (de escapar) suben alrededor de un 1 %“, agregó, mostrando una ligera sonrisa.

El presidente estadounidense visitará hoy, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de la nueva cárcel para migrantes, símbolo de la estrecha conexión entre el Gobierno de Trump y el estado de Florida.

Está previsto que Trump llegue alrededor de las 10:00 hora local (14:00 GMT) y permanezca hasta mediodía.

El centro de detención, que según DeSantis estará operativo a partir de este martes, fue construido en apenas dos semanas, en una pista de un aeropuerto abandonado al oeste de Miami. Las autoridades prevén que acoja hasta a 5 mil migrantes, como parte de los esfuerzos antimigratorios de la Administración Trump.

