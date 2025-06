“Tuve algunos problemas”: la razón por la que Kristi Noem regresó a EE. UU. en un vuelo de deportados luego de su visita a Guatemala

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, reveló este 27 de junio detalles de su regreso a ese país luego de una gira por Centroamérica, que culminó con una visita a Guatemala.

El periplo de la funcionaria incluyó reuniones con autoridades de Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala para fortalecer la cooperación en temas de seguridad y migración.

El jueves 26 de junio, Noem se reunió con autoridades guatemaltecas para suscribir un acuerdo de cooperación en materia de seguridad fronteriza.

Tras haberse reunido con el presidente Bernardo Arévalo y el titular del Ministerio de Gobernación, Francisco Jiménez, la funcionaria partió hacia Estados Unidos.

En su cuenta de X, Noem reveló que el avión en el que regresaría a su país tuvo problemas, por lo que debió trasbordar.

“Tuvimos algunos problemas con el avión durante el viaje de regreso desde Guatemala. Afortunadamente, un vuelo de deportación @ICEgov que transportaba inmigrantes ilegales delincuentes acababa de aterrizar en la misma pista en Guatemala”, detalló Noem.

“Volví a EE. UU. con ICE Air. ¡Un vuelo fantástico! Usa la app @CBP Home para autodeportarte ahora”, puntualizó Noem, en referencia al programa que Estados Unidos impulsa para que indocumentados opten por regresar a sus países de origen.

Had some plane issues on the ride back from Guatemala. Fortunately, an @ICEgov deportation flight carrying criminal illegal aliens had just touched down on the same tarmac in Guatemala.



Hitched a ride back to the USA on ICE Air—great flight. Use the @CBP Home App to self deport… pic.twitter.com/Q5kNN08xHI