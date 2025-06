“Te cazaremos”: las frases más polémicas de Kristi Noem, la funcionaria de EE. UU. que visitará Guatemala

Kristi Noem es la actual secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., quien actualmente se encuentra de visita en varios países de Centroamérica, incluida Guatemala.

Como figura importante dentro de la administración de Donald Trump, Noem no solo es conocida por estar a favor de las políticas migratorias del mandatario estadounidense, sino por otras frases calificadas como "polémicas" que ha dicho en diferentes momentos de su gestión.

Por ejemplo, el pasado 10 de junio, Noem había acusado a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, de alentar las protestas que se llevaban a cabo en Los Ángeles en contra las redadas migratorias y las políticas de Donald Trump.

“Sheinbaum alentó más protestas en Los Ángeles y lo condeno. No debería alentar las protestas violentas que están ocurriendo. La gente tiene derecho a protestar de forma pacífica pero la violencia que hemos visto es inaceptable“, dijo Noen en una conferencia en la Casa Blanca.

Tras estas declaraciones, Sheinbaum compartió una publicación en sus redes sociales en donde calificaba de "falsas" las declaraciones de Noem.

En marzo de este año, la funcionaria estadounidense visitó El Salvador y Colombia como parte de su gira por Latinoamérica.

En el país centroamericano, Noem visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megaprisión del mandatario Nayib Bukele que ha ganado notoriedad por ser el lugar en donde llegaron varios migrantes deportados desde EE. UU.

Mediante un mensaje en su cuenta de X. Noem lanzó una advertencia a los migrantes que se encuentren en situación irregular, y dijo que, si no se iban de EE. UU. los iban a "cazar".

"El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para los inmigrantes ilegales criminales: VÁYANSE AHORA. Si no te vas, te cazaremos, te arrestaremos y podrías terminar en esta prisión salvadoreña".

President Trump and I have a clear message to criminal illegal aliens: LEAVE NOW. If you do not leave, we will hunt you down, arrest you, and you could end up in this El Salvadoran prison. pic.twitter.com/MmlOa5UpJa

Además, en el 12 de junio y también en su cuenta de X, Noem reiteró que los migrantes deben "irse ya" de EE. UU., además de que se les iba a dar a los migrantes que se "autodeporten" la cantidad de US$1 mil.

"La autodeportación es la mejor manera, la más segura y la más rentable de salir de los Estados Unidos para evitar el arresto. Si no te vas ahora, te encontraremos, arrestaremos y deportaremos", dijo Noem en redes sociales.

Our message to illegal aliens is clear: LEAVE NOW. The U.S. taxpayer is generously offering those in the country illegally $1,000 and a free flight home through the CBP Home app.



Self-deportation is the best, safest and most cost effective way to leave the United States to avoid… pic.twitter.com/P0iTx18TTu