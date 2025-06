Kristi Noem, funcionaria de EE. UU. que visitará Guatemala, elogia acuerdo migratorio de Washington con Panamá

El 1 de julio de 2024, ambos países firmaron el acuerdo mediante el cual Washington se comprometió a aportar US$6 millones para financiar la repatriación de los migrantes que ingresen ilegalmente a Panamá a través de la inhóspita selva del Darién, fronteriza con Colombia.

Bajo este convenio, hasta la fecha más de 2 mil 300 migrantes han sido deportados desde Panamá en 53 vuelos.

“Este es el tipo de acuerdos que podemos seguir construyendo“, dijo Noem en una declaración a la prensa.

“El acuerdo que tenemos con Panamá es sumamente importante, y quiero que todos se den cuenta de que esto podría servir de ejemplo para los demás países (…). Estados Unidos está más que dispuesto a ayudar a compartir el costo de esto para garantizar que estos países asuman seriamente su responsabilidad de aceptar a sus ciudadanos“, agregó.

Horas después, el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, anunció en la red X que su país asignó “US$7 millones adicionales a Panamá para repatriar a migrantes ilegales y poner fin a la inmigración ilegal”.

Today in Panama I met with President @JoseRaulMulino and Panamanian ministers to discuss our continued collaboration on illegal immigration. Panama has been a key regional ally — contributing to the dramatic decrease in illegal immigration through the Darien Gap, participating in… pic.twitter.com/LYosZstWFG