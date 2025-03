Critican a Kristi Noem por uso de supuesto Rolex de US$50 mil durante su visita a megacárcel de Nayib Bukele

“Cómo el Rolex de US$50 mil de Kristi Noem en una prisión salvadoreña se convirtió en un punto de tensión política”: así tituló The Washington Post, mientras que The New York Times publicó: “El lujoso Rolex de Kristi Noem se roba las miradas durante su visita a una cárcel de El Salvador“.

La polémica por el reloj no ha trascendido en los medios salvadoreños.

En las fotografías compartidas por el Gobierno de El Salvador sobre la visita de la alta funcionaria de la Administración Trump —a la que medios salvadoreños no tuvieron acceso— se observa un llamativo reloj dorado y un anillo en la mano izquierda de Noem.

Este reloj, que al parecer es un Rolex, aparece en las imágenes desde su llegada al Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y durante la visita que realizó al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

En las imágenes se ve a Noem junto al ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, y a un amplio equipo de seguridad mientras camina frente a pandilleros con tatuajes alusivos a las pandillas.

El escritor y periodista retirado estadounidense Seth Abramson publicó en X que la imagen de Noem “pasará a la infamia” y describió a “Kristi Noem usando prisioneros maltratados, algunos de los cuales deportó ilegalmente sin el debido proceso, como accesorios en un anuncio de Trump en el que luce un Rolex de US$60 mil”.

Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional para Asuntos Públicos, dijo en un comunicado a Business Insider que Noem utilizó las ganancias de sus libros “para comprar un artículo que pudiera usar y algún día legar a sus hijos”.

EFE consultó a un experto en esta marca de relojes, pero este reconoció que, a través de una fotografía, no puede certificar su autenticidad, ya que existen muchas falsificaciones y necesitaría tenerlo físicamente para comprobar su peso, entre otros factores.

El CECOT es una megacárcel ubicada en Tecoluca, El Salvador, construida para albergar a unos 40 mil pandilleros.

A este sitio envió el Gobierno de Nayib Bukele a 238 migrantes venezolanos acusados de ser integrantes de la banda criminal transnacional Tren de Aragua —que surgió en cárceles venezolanas— y que fueron deportados al país centroamericano por la Administración de Donald Trump, pese a una orden judicial que lo prohibía.

El Ejecutivo de Bukele no ha explicado bajo qué ley mantiene presas a estas personas, y se desconoce si han sido puestas a disposición de algún juez de control penitenciario.

I toured the CECOT, El Salvador’s Terrorism Confinement Center.



President Trump and I have a clear message to criminal illegal aliens: LEAVE NOW.



If you do not leave, we will hunt you down, arrest you, and you could end up in this El Salvadorian prison. pic.twitter.com/OItDqNsFxM