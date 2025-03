“Traer a nuestros terroristas aquí y encarcelarlos”: los gobiernos de Trump y Bukele acuerdan compartir antecedentes penales de fugitivos

Noem visitó el miércoles 26 de marzo el país centroamericano. El acuerdo, apuntó en una publicación en X, lo firmó junto con el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro.

“Hoy el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, y yo firmamos un Memorando de Cooperación para actualizar la Alianza de Seguridad para el Control de Fugitivos (SAFE) entre nuestras dos naciones”, explicó la funcionaria estadounidense.

Añadió que este acuerdo garantiza que los antecedentes penales de los fugitivos se compartan entre Estados Unidos y El Salvador, para que los criminales no sean liberados inadvertidamente en las comunidades estadounidenses.

Noem llegó a El Salvador y recorrió la cárcel de máxima seguridad donde se encuentran detenidos más de 200 migrantes venezolanos, expulsados en un vuelo por las autoridades estadounidenses tras acusarlos de pertenecer a la banda de crimen transnacional Tren de Aragua.

A través de un vídeo, en el que habla frente a una celda repleta de reclusos tatuados, la secretaria de Seguridad agradeció a El Salvador y a Nayib Bukele por su asociación con los Estados Unidos.

También quiero que todos sepan que, si vienen a nuestro país ilegalmente, esta es una de las consecuencias que podrían enfrentar, dijo Noem en la declaración compartida en X.

“Traer a nuestros terroristas aquí y encarcelarlos”, indicó.

Hasta el momento, el Gobierno salvadoreño no ha explicado bajo qué normativa ha encarcelado a estas personas, dado que la Asamblea Legislativa salvadoreña no ha aprobado ningún acuerdo que lo permita y no poseen órdenes de captura o procesos penales en el país centroamericano.

I toured the CECOT, El Salvador’s Terrorism Confinement Center.



President Trump and I have a clear message to criminal illegal aliens: LEAVE NOW.



If you do not leave, we will hunt you down, arrest you, and you could end up in this El Salvadorian prison. pic.twitter.com/OItDqNsFxM