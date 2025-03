“Falta mucho” para frenar tráfico y migración desde México, dice secretaria de Seguridad de EE. UU. Kristi Noem

La funcionaria concluyó una visita de unas horas a la capital mexicana, donde se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum para discutir temas de la agenda bilateral, principalmente la seguridad en la frontera común.

“El despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la frontera y la aceptación de vuelos de deportación por parte de México es un paso positivo”, escribió Noem en la red social X tras concluir una gira latinoamericana.

“Pero aún queda mucho por hacer para detener el flujo de drogas y de migrantes indocumentados a nuestro país“, añadió.

En la misma red social, Sheinbaum describió de su lado el encuentro como “una provechosa reunión para beneficio de México y Estados Unidos“.

“Nuestros países mantienen buena relación en el marco de respeto a las soberanías“, subrayó en su breve mensaje.

Noem concluyó en México una gira latinoamericana que incluyó El Salvador y Colombia, donde la agenda también estuvo dominada por el tema migratorio.

“Nuestra alianza contribuirá a hacer de Estados Unidos y Centroamérica una región segura nuevamente“, añadió Noem en su breve mensaje al cierre de su gira de trabajo.

La visita se produjo en momentos en que México enfrenta las amenazas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump.

Today, I met with @Claudiashein to discuss Mexico’s role in securing the U.S.-Mexico border. Mexico’s deployment of National Guard troops to the border and acceptance of deportation flights is a positive step, but there is still much work to be done to stop the flow of drugs and… pic.twitter.com/WcxknPxyYM